LoL 26.21 Yaması Geliyor: Yasuo, Yone ve Jinx Zayıflıyor

Riot Games, League of Legends'ın 21 Ekim 2026'da yayımlanacak 26.21 yamasının ön izlemesini paylaştı. Şirket Dünya Şampiyonası sonrasındaki ilk yamada 28 şampiyonu güçlendirecek, zayıflatacak ya da yeniden düzenleyecek. Riot bu yamayla sezonun son haftalarında dereceli maçları dengelemek istiyor. Profesyonel maçlar yüzünden uzun süre geri planda kalan şampiyonlar da öne çıkıyor.

LoL 26.21'de Hangi Şampiyonlar Güçleniyor?

Riot'un baş oyun tasarımcısı Matt "Phroxzon" Leung-Harrison, profesyonel maçlar yüzünden kazanma oranı düşük kalan şampiyonlara biraz nefes aldırmak istediklerini söyledi. Bu grubun başında Azir, Orianna ve Ryze geliyor. Riot toplam 11 şampiyonu güçlendiriyor, 11 şampiyonu zayıflatıyor ve 6 şampiyonda da ayara gidiyor.

Güçlenenler Zayıflayanlar Düzenlenenler Azir Caitlyn Locke Darius Jinx Renekton Miss Fortune Lee Sin Taric Nunu Nidalee Twisted Fate Orianna Qiyana Varus Ryze Rammus Zaahen Sion Tristana Taliyah Viktor Vel'Koz Wukong Xin Zhao Yasuo Zyra Yone

Yasuo ve Yone Neden Zayıflıyor?

Zayıflayan şampiyonlar arasında Caitlyn, Jinx, Lee Sin, Yasuo ve Yone gibi dereceli maçlarda sık seçilen isimler var. Phroxzon, Shieldbow'un Yasuo ve Yone'da ilk eşya olarak fazla güçlü olduğunu düşünüyor. Riot yine de bu eşyayla kurulan uyuma dokunmuyor. Tasarımcıya göre pasifin oyunun başında devreye girmesi bu şampiyonları oynayanlara iyi hissettiriyor.

Taric ve Twisted Fate'e gelen değişiklikler kullanım kolaylığı sağlıyor. Taric'in Q yeteneği ve ultisi, Twisted Fate'in ultisinin görüş etkisi artık hedeflenemeyen şampiyonlarda da çalışacak. Riot Locke'ta mana maliyetlerini artırarak şampiyonun zayıf yönlerini daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor.

LoL 26.21'de Eşyalarda Neler Değişiyor?

Sistem tarafında Dawncore güçlenirken Bastion Breaker, Gluttonous Greaves ve menzilli şampiyonlar için Hubris zayıflıyor. Riot'un takvimine göre 26.21, 2026 sezonu bitmeden çıkacak dört yamadan biri. Bir sonraki yama 26.22 ise 4 Kasım 2026'da geliyor. Oyunu henüz kurmadıysanız League of Legends sayfamızdan indirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Dünya Şampiyonası yamalarının ardından dereceli oyunculara dönük bir yama gelmesini doğru buluyorum. Yasuo ve Yone'u zayıflatırken Shieldbow uyumuna dokunmamak da mantıklı, çünkü iki şampiyonun oynanış hissi korunuyor. Öte yandan sezonun son haftalarındaki büyük bir dengeleme, derecesini korumaya çalışanlar için risk taşıyor. Azir ve Orianna'nın güçlenmesi de orta koridor oyuncularını sevindirecek. Derecenizi yükseltmek istiyorsanız 21 Ekim 2026'dan sonra alt koridorda Jinx ve Caitlyn yerine güçlenen Miss Fortune'u denemenizi öneririm.