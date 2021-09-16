Vaka Sayısı En Çok Artan Şehirler Belli Oldu!

4-10 Eylül tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 4-10 Eylül tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller şu şekilde:

Kilis

Erzincan

Malatya

Karabük

Kastamonu

Erzurum

Adıyaman

Kayseri

Tokat

Sinop

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs risk haritasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane’yi kutluyoruz" sözlerine yer verdi.

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. pic.twitter.com/GgqfEKQgeZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

Bir Kişide Aynı Anda Grip ve Koronavirüs Görülür mü?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde DHA'ya önemli açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Ceyhan tarafından yapılan açıklama ile bilrikte "Bir vücutta aynı anda grip ve koronavirüs görülebilir mi?" sorusu yanıtlanmıştı.

İki virüsten bir tanesinin hastalık yapabileceğini diğerinin ise boğazda sadece çoğalabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Aynı anda ikisi birden hastalık yapamaz. Grip sezonu başlayınca bunu muhtemelen yaşayacağız. Bu yıl grip artı koronavirüs vakalarını göreceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Kişinin boğazında PCR testi yapıldığında birden fazla virüsün bulunabileceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Teorik olarak belki koronavirüstür, grip virüsü olabilir, belki de griptir ama aynı anda koronavirüs de boğazında bulunabilir" sözlerini kullanmıştı.