Yüz Yüze Eğitimde Hafta Sonu Formülü Devreye Girebilir

Mili Eğitim Bakanlığı, sınıf mevcudiyetinin azaltılması için yeni kararlar alabilir. Bu kararlar kapsamında yüz yüze eğitim hafta sonu da devam edebilir ve ikili öğretim yapan okul sayısının arttırılabilir. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yüz Yüze Eğitim Hafta Sonu da mı Devam Edecek?

6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitim başladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yüz yüze eğitimde yeni kararlar alınabilir. Sınıf mevcudiyetinin azaltılması için eğitimin hafta sonu da devam edebilir ve ikili öğretimin yapan okul sayısı arttırılabilir.

Bakanlar Kurulu toplansının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığında salgın kararlarına ilişkin bakanlıklarla toplantılar gerçekleştiriliyor. Toplantılarda alınan karar doğrultusunda öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için tüm okullara 1 milyar liranın gönderildiği belirtildi.

Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu belirtildi. Sınıf mevcudiyetinin 30-40 öğrenci olduğu şehirlerin başında Şanlıurfa ve İstanbul geldiği ifade edildi. Paylaşılan bilgilere göre yüz yüze eğitimde sınıf mevcudiyetinin azaltılması da gündemde.

Okullarda COVID-19 salgınının doğru yönetilmesi için Milli Eğitim Müdürlüklerine büyük görev düştüğü belirtildi. Bu kapsamda her il, her ilçe ve her okul için farklı karar alınabileceği ifade ediliyor. MEB'in bünyesinde salgın sürecini yöneten uzman bir ekibin oluşturulduğu da ileri sürüldü. Böylece okulların ve öğrencilerin durumuna göre hızlı bir şekilde karar verilebilecek.

Haftada iki kez zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceği açıklandı. Çeşitli özel eğitim kurslarının 13 Eylül 2021 tarihinden sonra yapılacak sınavlarında ve ehliyet sınavlarında da tüm personelin aşılı olması ya da PCR testi istenecek. Belirtilen şartlara sahip olmayan kişiler, söz konusu sınavlarda görev alamayacak.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman, Karne Ne Zaman Alınacak?

MEB, geçtiğimiz haftalarda resmi Twitter hesabı üzerinden 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini paylaşmıştı. Paylaşılan eğitim ve öğretim yılı takvimi ile birlikte yarıyıl tatili, 1. ve 2. dönem ara tatilleri, okulların ne zaman açılacağı ve karnelerin verileceği tarih belli olmuştu.