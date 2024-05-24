VakıfBank Çöktü mü? Mobil Uygulamaya ve Web Sitesine Erişim Sorunu Yaşanıyor!

Bankaların mobil uygulamaları hayatı büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi bazı zamanlar erişim problemleri yüzünden yapılacak işlemlerin gecikmesine sebep olabiliyor. Daha önce VakıfBank tarafında çok sık rastlamadığımız çökme sorunu bugün itibariyle kullanıcıları etkilemeye başladı.

VakıfBank Mobil'e ve Web Sitesine Erişilemiyor

Kullanıcılar VakıfBank mobil uygulaması üzerinden işlem yapmaya çalışırken aldıkları bir hata sonucu işlemlerini gerçekleştirememeye başladı. Ardından kademeli olarak sorun büyümeye başladı.

İşlem yapamayan kullanıcılar, uygulamaya tekrar girmek istediklerinde yukarıdaki ekran görüntüsündeki hatayla karşılaşmaya başladılar. İnternet üzerinden işlem yapmak için web sitesine giriş yapmayı deneyenler bankanın web sitesine de erişemedi.

20-25 dakikadır süren probleme dair henüz banka tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden sorunun tam olarak ne olduğu ve erişimin ne zaman geri geleceğine dair herhangi net bir açıklama yok.