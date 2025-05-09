Valorant Sahnesinde Şampiyonluk: Türkiye, Avrupa'ya Gidiyor

Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde ikinci split tamamlandı ve sahneden şampiyon olarak ayrılan ise BBL PCIFIC oldu. Üstelik sadece kazanmakla kalmadılar; rakipleri ULF Esports'u finalde 3-0 gibi net bir skorla geçerek kupaya uzandılar. MVP ödülü de performansıyla geceye damga vuran Comeback'in oldu.

Play-off süreci boyunca dikkat çeken iki ekip BBL PCIFIC ve ULF Esports oldu. Nefes kesen karşılaşmaların ardından bu iki ekip ESA Arena'da oynanan büyük finale kalmayı başardı.

Tribünler tıklım tıklım doluydu, atmosfer yüksekti ama sahada denge pek yoktu. BBL PCIFIC neredeyse kusursuz bir oyunla rakibine büyük bir fark atmayı başardı ve Türkiye şampiyonluğunu aldı.

Challengers EMEA'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Final serisinin en dikkat çeken ismi Comeback ekibi, istikrarı ve karar anlarındaki oyunu sayesinde GAMEON MVP Kupası'nın sahibi olmuştu. BBL PCIFIC ve ULF Esports için ise şampiyonluk ya da final oynamış olmak bir son değil, yeni bir başlangıç olacak.

Bu iki ekip, 19-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Challengers EMEA turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek. Yani sıradaki durak Avrupa.