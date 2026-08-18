VALORANT’a Saldırdıkça Biçim Değiştiren Yeni Silahlar Geliyor
VALORANT’ta dört silah ve yakın dövüş silahı için büyülü kart temalı yeni tasarımlar satışa çıkıyor. Göksel seti 19 Ağustos’ta gelecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Riot Games, Vandal, Bandit, Guardian ve Marshal’ın tasarımını, seslerini ve animasyonlarını değiştiren Göksel adlı ücretli seti tanıttı.
- Setin yakın dövüş silahı, oyuncu saldırdıkça hançer, kılıç ve büyük kılıç biçimlerine dönüşüyor.
- Göksel seti, 19 Ağustos 2026’da yeni sezon ve Savaş Bileti ile birlikte 9500 VP karşılığında satışa çıkacak.
Riot Games, VALORANT’taki bazı silahlar için yeni tasarımlar hazırladı. Oyuncular Göksel adlı seti satın alıp kullandığında Vandal, Bandit, Guardian ve Marshal’ın dış görünüşü, sesi ve animasyonları değişecek. Silahların verdiği hasar, atış hızı ve diğer özellikleri aynı kalacak. Yeni set yalnızca silahların nasıl göründüğünü ve kullanılırken gösterdiği efektleri değiştirecek.
VALORANT’ın Yeni Göksel Koleksiyonu Nasıl Olacak?
Göksel setindeki silahlar, anime tarzındaki büyülü kartlardan esinleniyor. Oyuncu silahı eline aldığında, mermi doldurduğunda veya silahı incelediğinde çevresinde kartlar ve enerji efektleri beliriyor. Son rakip bu silahlardan biriyle vurulduğunda özel bir animasyon oynuyor. Büyülü kartlar rakibin çevresini sarıyor, ardından bir patlama ve gökyüzüne yükselen enerji sütunu görülüyor.
Sette Göksel Sembolü adlı bir yakın dövüş silahı da bulunuyor. Silah, oyuncunun yaptığı saldırıya göre hançer, kılıç ve büyük kılıç biçimlerine dönüşüyor. İlk saldırıda hançer, sonraki iki saldırıda kılıç, dördüncü saldırıda ise büyük kılıç kullanılıyor. Silah her saldırının ardından kısa süreliğine karta dönüşüyor.
Seti alan oyuncular, oyun sırasında ellerinde büyülü bir kart destesi tutabilecek. Deste karıştırıldığında yeni bir kart çekilecek. Her kart çekilişinde yüzde 10 ihtimalle League of Legends’ın Riftbound kartlarından biri gösterilecek. Görülebilecek altı farklı Riftbound kartı bulunuyor.
Göksel setinde neler var?
9500 VP fiyatla satılacak sette şu içerikler yer alacak:
- Vandal için yeni tasarım
- Bandit için yeni tasarım
- Guardian için yeni tasarım
- Marshal için yeni tasarım
- Biçim değiştiren yakın dövüş silahı
- Elde tutulabilen kart destesi
- Oyuncu kartı
- Silaha takılabilen süs
VALORANT’ın Sezon 2026 // Kısım 05 dönemi de 19 Ağustos’ta başlayacak. Yeni dönemle birlikte oyuncuların maç oynayarak ödül açtığı Savaş Bileti yenilenecek. Savaş Bileti’nin ücretli bölümü 1000 VP olacak. Burada Vandal, Phantom ve Operator gibi silahlar için farklı tasarımların yanı sıra oyuncu kartları, spreyler ve silaha takılan süsler bulunacak. Göksel seti ve yeni Savaş Bileti, 19 Ağustos 2026’da oyuna eklenecek.