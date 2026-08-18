VALORANT’a Saldırdıkça Biçim Değiştiren Yeni Silahlar Geliyor

Riot Games, VALORANT’taki bazı silahlar için yeni tasarımlar hazırladı. Oyuncular Göksel adlı seti satın alıp kullandığında Vandal, Bandit, Guardian ve Marshal’ın dış görünüşü, sesi ve animasyonları değişecek. Silahların verdiği hasar, atış hızı ve diğer özellikleri aynı kalacak. Yeni set yalnızca silahların nasıl göründüğünü ve kullanılırken gösterdiği efektleri değiştirecek.

VALORANT’ın Yeni Göksel Koleksiyonu Nasıl Olacak?

Göksel setindeki silahlar, anime tarzındaki büyülü kartlardan esinleniyor. Oyuncu silahı eline aldığında, mermi doldurduğunda veya silahı incelediğinde çevresinde kartlar ve enerji efektleri beliriyor. Son rakip bu silahlardan biriyle vurulduğunda özel bir animasyon oynuyor. Büyülü kartlar rakibin çevresini sarıyor, ardından bir patlama ve gökyüzüne yükselen enerji sütunu görülüyor.

Sette Göksel Sembolü adlı bir yakın dövüş silahı da bulunuyor. Silah, oyuncunun yaptığı saldırıya göre hançer, kılıç ve büyük kılıç biçimlerine dönüşüyor. İlk saldırıda hançer, sonraki iki saldırıda kılıç, dördüncü saldırıda ise büyük kılıç kullanılıyor. Silah her saldırının ardından kısa süreliğine karta dönüşüyor.

Seti alan oyuncular, oyun sırasında ellerinde büyülü bir kart destesi tutabilecek. Deste karıştırıldığında yeni bir kart çekilecek. Her kart çekilişinde yüzde 10 ihtimalle League of Legends’ın Riftbound kartlarından biri gösterilecek. Görülebilecek altı farklı Riftbound kartı bulunuyor.

Göksel setinde neler var?

9500 VP fiyatla satılacak sette şu içerikler yer alacak:

Vandal için yeni tasarım

Bandit için yeni tasarım

Guardian için yeni tasarım

Marshal için yeni tasarım

Biçim değiştiren yakın dövüş silahı

Elde tutulabilen kart destesi

Oyuncu kartı

Silaha takılabilen süs

VALORANT’ın Sezon 2026 // Kısım 05 dönemi de 19 Ağustos’ta başlayacak. Yeni dönemle birlikte oyuncuların maç oynayarak ödül açtığı Savaş Bileti yenilenecek. Savaş Bileti’nin ücretli bölümü 1000 VP olacak. Burada Vandal, Phantom ve Operator gibi silahlar için farklı tasarımların yanı sıra oyuncu kartları, spreyler ve silaha takılan süsler bulunacak. Göksel seti ve yeni Savaş Bileti, 19 Ağustos 2026’da oyuna eklenecek.