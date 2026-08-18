realme'den Fotoğraf Makinelerini Üzecek Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

realme'nin bir süredir üzerinde çalıştığı realme 17 Pro+'ın bazı teknik özellikleri kısa bir süre önce sızdırıldı. İddialara göre akıllı telefon kamera ve ekran tarafında bir hayli iddialı olacak. İşte realme 17 Pro+'ın ekran ve kamera özellikleri!

realme 17 Pro+ Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Digital Chat Station tarafından paylaşılan son rapora göre realme 17 Pro+, 1,5K çözünürlüklü ve 6,78 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Şu an için panel türü ve yenileme hızlarıyla ilgili ayrıntılar paylaşılmadı. Bu yılın başında satışa sunulan selefi realme 16 Pro+’ta 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelde de benzer özelliklerle karşılaşabiliriz.

realme 17 Pro+ Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 200 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Ultra geniş açı sensörü fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırmanıza yardımcı oluyor. Periskop telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan sağlıyor. Burada bir karşılaştırma yaparsak realme 16 Pro+’ta da aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Yani buradan yeni modelin selefine benzer bir kamera performansı sunacağını söyleyebiliriz.

realme 17 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için realme 17 Pro+’ın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Bir önceki nesil realme 16 Pro+’ın bu yılın ocak ayında tanıtıldığını belirtelim. Yeni modelin de büyük olasılıkla selefinin tanıtım takvimini takip etmesi bekleniyor. Bu nedenle lansmanın Ocak 2027’de gerçekleştirilebileceğini söylemek mümkün. Bunun dışında ülkemizde realme marka telefonlar satıldığından yeni modelin de Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

realme 17 Pro+ Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Maalesef şu an için realme 17 Pro+’ın fiyat etiketine ilişkin resmi bir açıklama yok. Bir önceki neslin 560 dolarlık yani yaklaşık 26.835 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu biliyoruz. Yeni modelin daha gelişmiş özelliklerle gelmesi beklendiği için yaklaşık 599 dolar (28.703 TL) seviyesinde fiyatlandırılması kuvvetle muhtemel. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de eklersek 58.517 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

realme 17 Pro+’ın sızdırılan teknik özellikleri beni gerçekten memnun etti. Özellikle 200 megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla üst düzey fotoğraflar çekmenize olanak tanıyacak. Bunun yanında 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekranı da canlı renkler ve yüksek görüntü kalitesi sunacak. Kısacası amiral gemisi modellere kafa tutabilecek iddialı bir cihaz bizleri bekliyor.