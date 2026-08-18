Yılın Oyunu Finalisti İndirime Girdi! Fiyatı Yüzde 60 Düştü

Kingdom Come: Deliverance 2 için Steam'de yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu indirimle birlikte oyuncular yapımı belirli bir süreliğine düşük fiyatlardan satın alabilecek. Peki Kingdom Come: Deliverance 2 ne kadar indirime girdi ve bu kampanya ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!

Kingdom Come: Deliverance 2 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam, Kingdom Come: Deliverance 2'nin fiyatında yüzde 60'lık bir indirime gitti. Bu indirimle birlikte oyunun fiyat etiketi 44,99 dolardan (2.155 TL) 17,99 dolara (862 TL) kadar geriledi. Bunun dışında yapımı düşük fiyatlardan satın alabilmek için 24 Ağustos'a kadar vaktiniz olacak.

Kingdom Come: Deliverance 2 Epic Games'te Ne Kadar?

Şu anda Epic Games Store'da Kingdom Come: Deliverance 2 için başlatılan bir indirim kampanyası yok. Bu kapsamda yapımı platformdan 1.530 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Yani en azından şu an için PC tarafında oyunu Steam'den almak daha mantıklı gibi görünüyor.

Kingdom Come: Deliverance 2 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Kingdom Come: Deliverance 2'nin Xbox ve PlayStation sürümlerinde de benzer bir durum geçerli. Oyun bu platformlarda sırasıyla 1.749 TL ve 3.149 TL'den satışta olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa yapıma bu paraları ödemeden ücretsiz bir şekilde eirşebileceksiniz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun?

Kingdom Come: Deliverance 2, 2025'te çıkışını gerçekleştiren ve 15. yüzyıl Orta Çağ Avrupa’sında geçen bir birinci şahıs aksiyon rol yapma oyunu. The Game Awards 2025'te de finale kalmayı başaran bu yapımda serinin ilk oyunundan tanıdığımız Henry karakterini kontrol ediyoruz. Bu türe ilgi duyuyorsanız oyuna bir şans verebilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

Depolama: 100 GB boş alan

İlave Not: SSD gerekli

Editörün Yorumu

Kingdom Come: Deliverance 2’yi geçmiş indirimlerde alıp deneyimleme fırsatım olmuştu. Normalde rol yapma oyunlarını çok sevmememe rağmen yapım ilgimi çekmeyi başardı. Zaten yılın oyunu finalistlerinden birinden bahsediyoruz. Eğer bu türe ilgi duyuyorsanız, oyun indirimdeyken satın alıp deneyebilirsiniz.