10.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Şarjını Bitirmek Çok Zor

Çok şık bir tasarıma sahip iQOO Z11s tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor.

iQOO Z11s'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7500

Dimensity 7500 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 44W

iQOO Z11s'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda bile rahatça kullanılabiliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz'nin akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyha olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada iQOO Z10'da 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut.

iQOO Z11s'nin İşlemcisi Nasıl?

iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 7500 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7500 işlemcisinde 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Dimensity 7500 yeni bir işlemci olduğundan dolayı oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 7400 Ultra işlemcisi, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ortalama 45 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400 Ultra işlemcisine sahip mobil cihazlarda online aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile'ı ortalama 59 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS, MOBA türünün başarılı örneği Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 89 FPS'te oynanabiliyor. Bu arada iQOO Z10'da Snapdragon 7s Gen 3 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

iQOO Z11s'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Z10'da 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

iQOO Z11s'nin Bataryası Kaç mAh?

iQOO'nun yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada Z10'da 7.300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

iQOO Z11s Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z11S'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. iQOO Z11S'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Z11s'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve128 GB Depolama: 1.999 yuan (14.221 TL)

1.999 yuan (14.221 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.199 yuan (15.644 TL)

2.199 yuan (15.644 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.499 yuan (17.778 TL)

2.499 yuan (17.778 TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 2.899 yuan (20.624 TL)

iQOO Z11s'nin 1.999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 14 bin 221 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. iQOO Z11s'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve yenileme hızı kadar batarya kapasitesi de oldukça önemli. Örneğin şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. Bu da deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. iQOO Z11s'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Yüksek kapasite sayesinde telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.