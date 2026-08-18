16 GB RAM'li Telefon Tanıtıldı! 100W Hızlı Şarj ve 144Hz Ekranı Var

iQOO yeni bir telefon tanıttı. Böylece Neo 11 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayırca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO Neo 11 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

1440 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: Dimensity 9500M

Dimensity 9500M RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 9.100 mAh

9.100 mAh Hızlı Şarj: 100W

iQOO Neo 11 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 1100 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli.

4500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece güneşli havada dışarıda telefon rahatça kullanılabiliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada iQOO Neo 10'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4400 nit parlaklık mevcut.

iQOO Neo 11 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

iQOO'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 9500M işlemcisinden alacak. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 9500 işlemcisi, yarış oyunu CarX Street ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisine sahip mobil cihazlarda battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve en popüler yarış oyunlarından biri olan Asphalt Legends ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Neo 11 Ultra'da kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir.

iQOO Neo 11 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Neo 10'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

iQOO Neo 11 Ultra'nin Bataryası Kaç mAh?

Neo 11 Ultra 9.100 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu sayede telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bu arada Neo 10'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

iQOO Neo 11 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Neo 11 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Neo 11 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Neo 11 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.399 yuan (24.183 TL)

3.399 yuan (24.183 TL) 16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.799 yuan (27 bin TL)

3.799 yuan (27 bin TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 3.999 yuan (28.452 TL)

3.999 yuan (28.452 TL) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 4.399 yuan (31.295 TL)

iQOO Neo 11 Ultra'nın 3 bin 399 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 24 bin 183 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL civarında olabilir. iQOO Neo 11 Ultra'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Telefonun ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Teleofnun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj elde edilecek. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.