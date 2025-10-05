Valorant Yeni Ajanını Duyurdu: Yeteneklerine Hayran Olacaksınız! (Video)

Paris'te düzenlenen VCT Champions 2025'in büyük finali heyecan verici bir şampiyonluk mücadelesine sahne olurken önemli sürprizlere de sahne oldu. Riot Games, uzun bir süredir gündemde olan yeni Valorant ajanını resmen duyurdu.

Veto isimli yeni ajan, rakiplerinin yeteneklerini etkisizleştiren özellikleriyle oyunun dengelerini alt üst etme potansiyeli taşıyor. İşte yeni ajanın görüntüsü ve tüm yetenekleri!

Valorant'ın Yeni Ajanı Veto Tanıtıldı

Valorant'ın 29. ajanı olan Veto, aynı zamanda oyunun ilk Senegal'li karakteri olmasıyla da öne çıkıyor. Yayınlanan tanıtım videosuna göre, yeni ajan rakiplerinin güçlerini bastırmaya imkan tanıyan yeteneklere ev sahipliği yaparken aynı zamanda tüm yeteneklerini bir anda kullanmasını sağlayan Mutasyon Modu ile birlikte gelecek.

Yeni Ajan Veto'nun Yetenekleri

Riot Games, Veto'nun 7 Ekim tarihinde yayınlanacak 11.08 yamasıyla Valorant'a ekleneceğini duyurdu. Gelin şimdi oyunun en yeni Sentinel'inin yeteneklerine her birlikte göz atalım.

C Yeteneği: Işınlanma ve Tuzak Kurma

Veto, yere yerleştirilebilen bir enerji topu fırlatabilir. Yetenek menzili içerisinde bu enerji topuna nişan alarak topun bulunduğu noktaya ışınlanabilir. Satın alma aşamasında elde edilebilen bu enerji topu geri alınabilir ve yeniden kullanılabilir.

Q Yeteneği: Boğan Tuzak

Atıldığında yere çarpıp tuzağa dönüşen bu yetenek, tuzak alanından geçen düşmanları hapseder. Tuzağa yakalanan rakiplerin sesi kısılır ve bozulmaya başlar. Ancak bu tuzak aktif olmadan önce düşmanlar tarafından yok edilebilir.

E Yeteneği: Cihaz İmha Sistemi

Bu sistem belirlenen bir noktaya yerleştirilerek aktif hale getirilir. Sistem aktifleştiğinde oyunculardan seken veya silahla vurularak yok olabilen tüm cihazları imha eder. Bu yetenek de Boğan Tuzak gibi düşmanlar tarafından vurularak yok edilebilir.

X Yeteneği: Mutasyon Modu

Veto bu yeteneği sayesinde anında tam mutasyona ulaşarak "Savaş Geliştirme" ve can yenileme etkisi kazanır. Bu mod aktifken tüm özelliklerini aynı anda kullanabilen yeni ajan, her türlü hasardan da kendini korur.

Veto, oyunun yetenek odaklı mücadele yapısına karşı adeta bir cevap olarak tasarlanmış bir ajan. Zira karakterin yetenek kiti, rakiplerin cihazlarını yok etme ve kabiliyetlerini devre dışı bırakma gibi benzersiz mekanikler içeriyor. Bu durum, oyuncuların her haritada savunma yaklaşımını tamamen değiştirebilir.

Your fight. His terms. Meet our new Sentinel Agent: Veto pic.twitter.com/p1HIfpE3Iy — VALORANT (@VALORANT) October 5, 2025

