Geliştiricilerin ve yayıncıların diğer platformlardaki oyunlarını Steam mağazasında tanıtmaları mümkün olmayacak. Valve, Steam Topluluk Kuralları değişikliğine gitti.

Valve zaman zaman Steam mağazasının işleyiş politikasında bir takım değişiklikler gerçekleştiriyor. Bu değişiklikler bazen geliştiricilere, yayıncılara ve oyunculara yeni olanaklar sağlarken, bazen de olumsuz yönde etki yaratabiliyor. Mesela yakın bir zaman önce yapılan bir değişiklik, kısıtlamayı da beraberinde getirdi.

Steam Topluluğu sayfasındaki kurallarında bir değişiklik yapan Valve, artık geliştiricilerin ve yayıncıların mağaza üzerinde, oyunlarının Steam dışındaki versiyonlarının tanıtımlarını yapmaları mümkün olmayacak.

Steam Topluluk Kuralları Değişikliği, Oyun Tanıtımlarını Kısıtlayacak

SSS (Sıkça Sorulan Sorular) kısmına yeni eklenen bir maddede, "Müşterileri oyunumun Steam dışındaki versiyonlarından haberdar etmek için Steam topluluğunu kullanabilir miyim?" şeklinde yöneltilen soruya verilen cevapta, "Steam yoluyla dağıttığınız oyunda ve Steam üzerindeki iletişimlerde, sadece Steam versiyonunu ve Steam üzerindeki mevcudiyetini tanıtabilirsiniz, diğer dağıtım yollarını değil. Bu, hem oyununuzun tam versiyonu hem de halihazırdaki versiyonunu değiştiren içerik güncellemeleri için geçerlidir." sözlerine yer verilmiş.

Steam mağazasındaki Topluluk Merkezleri görsel materyallerin ve haberlerin paylaşıldığı çeşitli sayfalar içeriyor ve geliştiricilerin ve yayıncıların çoğu bu haber bölümlerini kullanarak diğer platformlardaki oyunlarının duyurularını yapıyorlardı. Ne var ki yeni kurallara göre artık böyle bir imkanları olmayacak. Bakalım bu gelişme sonrasında, diğer mağazalarda da bu tarz bir değişimler görecek miyiz?

Peki siz Valve tarafından yapılan bu kural değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten gerekli miydi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.