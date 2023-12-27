2024 Yılı Bütçesi Belli Oldu: Vatandaşlardan 2024'te Ne Kadar Vergi Alınacak?

2024 yılı bütçesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve Türkiye'de 2024 yılında toplanacak vergi miktarı belli oldu.

Borsa Gündem'in aktardığı habere göre kabul edilen bütçe kapsamında Türkiye'de 2024 yılı içerisinde toplam 7.4 trilyon TL vergi toplanacak. Bu kapsamda 2.2 trilyon TL vergiden de vazgeçilecek.

2024 Yılında 7.4 Trilyon TL Vergi Toplanacak

Vergilerin 1.2 trilyon TL'si çalışanlar başta olmak üzere Gelir Vergisi mükelleflerinden alınacak. Alışveriş KDV'lerinden 1.7 trilyon TL, ÖTV'den ise 1.4 trilyon TL alınacak.

Bütçeden ayrıca 1 trilyon 254 milyar TL faiz ödenecek. Borç ve faizin toplam faturası ise 3.6 trilyon TL'yi aşacak.

2024 yılı bütçesi kapsamında vatandaşlara toplamda 119 milyar TL ceza kesilmesi bekleniyor. Bu cezaların 24 milyar TL'si trafik cezaları, 50 milyar TL'si ise vergi cezalarından oluşacak.

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