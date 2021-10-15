Fosfin Gazı Bulunan Venüs'te Su Var mı?

Geçtiğimiz yıl Venüs gezegeninin atmosferinde canlı yaşamının kanıtı olabilen fosfin gazı tespit edilmişti. Peki, Venüs'te su var mı? Bilim insanları, merak edilen sorunun yanıtını bulabilmek için oldukça önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Venüs'te Su Var mı Sorusuna Yönelik Araştırma Yapıldı

Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada yer alan Venüs'te suyun olup olmadığı gizemini korumaya devam ediyor. İsviçreli bilim insanları, konu ile ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdi. NTV'deki habere göre gerçekleştirilen çalışma kapsamında Venüs ve Dünya'nın iklimi simüle edilerek karşılaştırma yapıldı.

Dünya'ya benzer karasal bir gezegen olan Venüs, yaklaşık 464 derece yüzey sıcaklığına ve Dünya'dan 92 kat daha fazla bir basınca sahip. Dünya'da yaklaşık olarak 4 milyar yıldır okyanuslar bulunuyor. Mars'ta ise yaklaşık olarak 3,5 milyar yıl önce göl ve nehirlerin yer aldığı tahmin ediliyor.

İsviçre’deki bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında bir iklim modeli oluşturdu. Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Martin Turbet, araştırma ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Turbet, yaptığı açıklamada, "Dört milyar yıldan fazla bir süre önceki Dünya ve Venüs'ün iklimini simüle ettik. Bu dönemde iki gözegen de henüz yeni doğduğundan yüzeyi eriyik halde yer alıyordu fakat Venüs’teki yüksek sıcaklıklar, tıpkı devasa bir düdüklü tencerede olduğu gibi gezegende buhar şeklinde mevcut olabileceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Bilim insanları, Venüs'te suyun yer alabilmesi için tıpkı Dünya'da olduğu gibi suyun yoğunlaşması ve birkaç bin yıllık bir süre boyunca yağmur olarak düşmesi gerektiğini ifade etti. Turbey, konuya ilişkin olarak Venüs'teki çok yüksek sıcaklıkların bu duruma izin vermediğini söyledi.

Turbet, "Sıcaklıkta böyle bir düşüş ancak Venüs'ün yüzeyi bulutlar tarafından Güneş radyasyonundan korunsaydı mümkün olabilirdi fakat oluşturduğumuz model, bulutların gezegenin Güneş'i maskeleyemedikleri gece tarafında oluştuğunu gösteriyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Bu durum aksine sera etkisine neden olarak, Venüs’teki yüksek sıcaklıkların korunmasına yardımcı oldu. Bunun yerine su atmosferde bir gaz olarak kaldı ve okyanuslar asla oluşmadı."

Venüs'te Yaşam Var mı?

Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları, geçtiğimiz yılın eylül ayında Venüs'ün asidik bulutlarında fosfin gazı tespit etmişti. Fosfin gazı, genellikle Dünya'da nefes almak için oksijen kullanmayan mikroorganizmalar tarafından salınıyor.

NASA, gezegenin atmosferini ve jeolojik özelliklerini gözlemlemek için Venüs'e iki uzay aracı göndereceğini açıklamıştı. Avrupa Uzay Ajansı, gezegeni incelemek için Venüs'e 2030'ların başında EnVision göndereceğini duyurmuştu.