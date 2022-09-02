Vestel'in Gelecek Buzdolapları Yumurta Pişirecek, Klimaları Fatura Hesaplayacak

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarına Türk firmalarımız da katıldı. Bu fuarda yıllardır yer alan Vestel, üretmekte olduğu yenilikçi ürünleri de bu fuarda görücüye çıkardı. En dikkat çeken ürünler ise yumurta pişiren buzdolabıyla birlikte fatura hesaplayan klima oldu.

Vestel'in CEO'luğunu üstlenen Turan Erdoğan, sürdürülebilirlik ve tasarrufu ön planda tuttuklarını belirtti. Tüm Dünya'da yaşanan enerji ve su sıkıntılarının bu tarz ürünlerin önemini artırdığını belirten Turan Erdoğan birçok firmanın üretmekte oldukları ürünlerin patenti için kendilerine geldiğine değindi.

Yumurta Pişirebilen Buzdolabı ve Fatura Hesaplayan Klima Nasıl Çalışacak?

Geliştirdikleri yumurta pişirebilen buzdolabının dikkat çekmesini beklediklerini ve bu buzdolabının 4 farklı kıvamda yumurta pişirebilen Eggwiser teknolojisiyle çalıştığını söyledi. Belirtilenlere göre buzdolabı sabah kahvaltı için önceden programlanabiliyor. Full Indoor teknolojisiyle de gıda israfı önleniyor. Yumurtaların raf ömrü ve miktarı incelenebiliyor ve bunlara göre üç farklı renkte bilgilendirme yapılabiliyor.

Faturayı hesaplayan klima modeli ise fatura miktarı %80'e ulaştığında tüketiciyi uyarıyor. Belirlenen limitler aşıldığında ise kendi kendine tasarruf moduna geçebiliyor.

Peki siz dikkat çeken bu yeni Vestel ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.