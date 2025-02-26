Video Çekiminde iPhone'u Geride Bırakacak Android Telefon!

Günümüzde fotoğraf çekim performansı konusunda iPhone'ları geride bıracak birden fazla Android telefon bulunuyor. Ancak söz konusu video kayıt olduğunda halen iPhone'lar liderliği elinde bulunduruyor ve amiral gemisi Android telefonlara kıyasla çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Vivo X200 Ultra Video Kayıt Özellikleri Nasıl Olacak?

Yakın zamanda tanıtılacak olan Vivo X200 Ultra'nın video kayıt yetenekleri ile iPhone'u geride bırakan ilk Android telefon olacağı dile getiriliyor. Vivo son yıllarda video çekimi konusunda önemli adımlar attı.

Hali hazırda piyasada olan Vivo X200 Pro modeli 8K çözünürlükte 30 FPS, 4K çözünürlükte ise 120 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. LOG ve Dolby Vision video çekim yeteneklerine ek olarak sinematik video çekim modu 4K / 30 FPS desteğine sahip.

Paylaşılan yeni bilgilere göre yakın zamanda tanıtılması beklenen Vivo X200 Ultra'nın ultra geniş açılı kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip olacak. 200 Megapiksel çözünürlüğündeki telefoto kamera ise çok daha güçlü bir ışık toplama yeteneğine sahip olacak.

Ana kameranın 35 mm yerel odak uzaklığına ve iki adet özel çipe sahip olacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor. Daha önceki sızıtılarda söz konusu telefonun 50 Megapiksel 1/1,28 inç ana kameraya, 50 Megapiksel 1/1,28 inç ultra geniş lense ve 200 Megapiksel 1/1,4 inç telefoto lense sahip olacağı iddia edilmişti.

Sizce Vivo X200 Ultra video çekim yetenekleri ile iPhone'u geride bırakabilecek mi? Yorumlarda tartışalım...