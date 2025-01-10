200 MP Kameraya Sahip vivo X200 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu!

2024 yılının ekim ayında tanıtılan vivo X200 Pro modeli Türkiye'de satışa sunuldu. vivo'nun yeni telefonu 8K video kaydı, 200 MP periskop telefoto kamera, devasa batarya kapasitesi ve daha birçok özelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.

vivo X200 Pro Özellikleri

vivo X200 Pro modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.7 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünded f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Telefondaki ultra geniş açılı kamera 119 derece görüş alanı sunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor ancak şu anda Türkiye'de sadece 16 GB'lık sürüm bulunuyor. Cihazda ayrıca MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere sekiz çekirdekten oluşuyor.

6000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Telefon teknik özellik listesi şu şekilde:

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 452 PPI

Yaklaşık 452 PPI İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

MediaTek Dimensity 9400 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo X200 Pro Türkiye Fiyatı

vivo X200 Pro modelinin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü, vivo'nun çevrim içi mağazasında 1.999 TL değerindeki vivo TWS3e isimli kablosuz kulaklık hediyesi ile birlikte 69 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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