ViewSonic, OLED Ekranlı ve 240 Hz Tazeleme Hızına Sahip Yeni 2K Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Monitör dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan ViewSonic, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise dünyanın ilk Blur Buster 2.1 sertifikasına sahip monitörü ViewSonic XG272-2K-OLED oldu.

0,01 ms tepki süresi, 2K OLED paneli, 240 Hz'lik yüksek yenileme hızı ve çok daha fazlasına sunan monitör, oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor. İşte ViewSonic XG272-2K-OLED özellikleri...

ViewSonic XG272-2K-OLED

Pek çoğumuzun oyuncu monitörlerinden beklentisi yüksek. Ekran boyutu, çözünürlük, panel tipi, tazeleme hızı, tepkime süresi, bağlantı teknolojileri ve desteklediği teknolojiler oldukça kritik. Ancak bunların her birini bir arada yapan iyi bir monitör bulmak oldukça zor.

Bu noktada ise devreye ViewSonic XG272-2K-OLED giriyor. 27 inç boyuta sahip olan monitör, 2K QHD (2560 x 1440) ekran ile karşımıza çıkıyor. Söz konusu panel, halihazırda çözünürlüğü ile göz doldururken, OLED ekran kullanması sayesinde rakiplerini geride bırakıyor.

Söz konusu ekran, mükemmel doğrulukta renkler sağlarken, hem oyunlarda hem de sinematik anlarınızda size eşsiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca benzer panel kullanan pek çok rakibinin aksine 240 Hz sayesinde rekabetçi anlarınız için oldukça akıcı bir deneyim vadediyor.

ViewSonic XG272-2K-OLED oyuncu monitörü, iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, DisplayPort 1.4, 15w şarjlı USB-C ve çeşitli USB-A ve USB-B bağlantı noktaları dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı seçenekleriyle, her türlü cihaz ile sorunsuz bir şekilde uyumluluk sağlıyor.

XG272-2K-OLED şık ve ergonomik tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Beyaz kaplaması ve pürüzsüz hatlarına ek olarak, yüksekliği ayarlanabilir standı, rahat ve kişiselleştirilmiş bir oyun deneyimi için ekranı eğme ve döndürme özelliği ile oyun severlere son derece özgün deneyimler sunuyor.

Teknik özellikler

27 inç 2K QHD (2560 x 1440) ekran

240 Hz yenileme hızı

Nvidia G-Sync ile görüntülerde yırtılma olmadan oyun deneyimi

Ergonomik beyaz tasarım ve canlı RGB aydınlatma

0,01 ms piksel, 0,02 (GTG) tepki süresi

Dünya’nın ilk Blur Buster 2.1 sertifikasına sahip monitörü

Ne yazık ki ViewSonic XG272-2K-OLED oyuncu monitörünün Türkiye'de ne kadar olacağı şimdilik belirsiz. Ancak yakın zamanda fiyatının ortaya çıkması bekleniyor.