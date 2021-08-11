Virüsten Koruma Yazılımları Sunan Avast 8,4 Milyar Dolara Satın Alındı

Virüsten koruma yazılımları ile bilinen siber güvenlik şirketi Avast, satın alındı. 8,4 milyar dolarlık satın alma işleminin ardından iki şirket tek bir çatı altında birleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli güvenlik şirketi NortonLifeLock'un Avast ile ilgili geleceğe yönelik büyük planları var.

Siber güvenlik alanında yeni bir adım atmak için hazırlıklarını sürdüren NortonLifeLock, geçen gün öğleden sonra yaptığı açıklamada Avast'ın 8,4 milyar dolarlık bir satın alma işlemi ile iki siber güvenlik şirketinin tek bir çatı altında birleşeceğini duyurdu.

Geride bırakılan ayda iki şirket arasında devam eden görüşmeler hakkında bilgisi olduğunu iddia eden kaynaklar, iki şirket arasında gerçekleşen görüşmelerin son derece olumlu ilerlediğini bildirmiş ve anlaşmanın büyük bir olasılıkla temmuz ayının sonuna doğru sonuçlanacağını ifade etmişti.

Piyasa değeri yaklaşık olarak 7,2 milyar dolara denk gelen Avast'ın yaklaşık olarak 8 milyar dolar karşılığında NortonLifeLock'un bünyesine katılacağı öngörülüyordu.

NortonLifeLock'un İngiltere devir yasasına göre kesin bir teklifte bulunması için 11 Ağustos'a kadar vakti vardı. Londra'da faaliyet gösteren ve öncelikli olarak masaüstü cihazlar için güvenlik çözümleri sunan Avast için dün yani 10 Ağustos 2021 tarihinde kesin teklifte bulunuldu.

Virüsten Koruma Yazılımları Geliştiren Avast Satın Alındı

WSJ tarafından paylaşılan bilgilere göre dünya çapında 435 milyon aktif kullanıcısı bulunan, 2020 yılındaki gelirinin yaklaşık 893 milyon dolar olan şirket, yeni imzalanan anlaşma ile NortonLifeLock'un bünyesine katıldı.

NortonLifeLock CEO'su Vincent Pilette, söz konusu anlaşmayı siber güvenlik kapsamında ileriye yönelik atılmış büyük bir adım olarak nitelendirdi ve bu anlaşma sayesinde insanları dijital ortamda güvende tutma ve koruma vizyonuna ulaşabileceklerini belirtti.

Pilette, birleşme sayesinde siber güvenlik alanında daha güçlü adımlar atabileceklerini ve 500 milyondan fazla kullanıcıya yeni siber güvenlik çözümleri sunabileceklerini ifade etti.

Avast CEO'su Ondřej Vlček, siber tehditlerin dünya çapında arttığı bugünlerde NortonLifeLock ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara siber güvenlik sağlama konusundaki çalışmalarını daha da hızlandırabileceklerini söyledi.

11 yaşındaki Avast özellikle son zamanlarda normal kullanıcılar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için güvenlik yazılımlarına ağırlık veriyor.