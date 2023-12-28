Vision Pro 2'ye Yönelik Söylentiler Artıyor: Daha Parlak ve Daha Verimli Ekran!

Pazar araştırma firması Omdia'ya göre Vision Pro 2, daha yüksek parlaklık ve gelişmiş verimlilik sunan daha gelişmiş mikro-oled ekranlara sahip olacak.

Apple'ın Vision Pro'yu 2027 yılında, birinci nesil modelde kullanılan renk filtreli WOLED'e kıyasla kayda değer bir gelişme olan RGB OLEDoS ekrana yükseltmeyi planladığı bildiriliyor.

Vision Pro 2'de Kullanılacak Ekran Neden Bu Kadar Önemli?

RGB OLEDoS teknolojisi, ışığı ve rengi doğrudan tek bir katman üzerindeki yakındaki RGB alt piksellerinden üreterek renk filtresi ihtiyacına son veriyor.

Bu, beyaz ışığın bir RGB renk katmanı aracılığıyla filtrelenmesine dayanan WOLED ve renk filtreli OLEDoS ekranlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek parlaklık sağlıyor. Ayrıca WOLED ve renk filtresi teknolojisinden belirgin şekilde daha verimli çalışıyor.

Samsung, bu yılın başlarında eMagin'i satın almasının ardından şu anda RGB OLEDoS ekranları tedarik edebilen tek şirket konumunda ve şirket yükseltme işlemine devam ederse muhtemelen Apple'ın tedarik zincirinde Sony'nin yerini alacak.

Omdia gibi Apple analisti Ming-Chi Kuo da daha önce Vision Pro 2 için 2027 yılına işaret eden bir lansman zaman diliminden bahsetmişti.

Şimdilik Apple tarafındaki ilk hedef 2024 yılının Şubat ayından itibaren Vision Pro'nun mağazalarda yerini alması olacak. Peki sizin Vision Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.