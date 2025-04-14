Vision Pro 2 Yolda: Hem de İki Farklı Model İle!

Apple, karma gerçeklik alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlk Vision Pro modeliyle dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi de Vision Pro 2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu sefer tek bir cihazla değil, iki farklı modelle kullanıcı karşısına çıkacak. Peki yeni Vision Pro modeli veya modelleri kullanıcılarına neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

İki Farklı Model İle Daha Geniş Bir Kitleye Hitap Etmek Hedefleniyor!

Yeni Vision Pro serisinin dikkat çeken tarafı, iki farklı kullanıcı profiline hitap edecek şekilde tasarlanmış olması. Apple, daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla daha uygun fiyatlı bir model geliştirdi. Bu modelin yaklaşık 1.600 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz, önceki versiyona kıyasla daha sade bir donanıma sahip olacak. Ekran kalitesi ve gövde malzemesi gibi alanlarda bazı kısıtlamalara gidilecek ancak temel kullanım deneyimi büyük ölçüde korunacak. Böylece daha taşınabilir, daha erişilebilir bir Vision Pro ortaya çıkacak.

İkinci model ise daha yüksek performans hedefleyen profesyonel kullanıcılar için tasarlanıyor. Bu versiyonun Mac bilgisayarlarla entegre çalışması planlanıyor. Cihazın özellikle tıp, mühendislik ve havacılık gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştirildiği ifade ediliyor. Harici bağlantı ile çalışacak bu modelin, yüksek işlem gücü gerektiren senaryolarda etkili bir performans sunması amaçlanıyor. Bu noktada gecikmesiz veri aktarımı ve hassas kontrol özellikleri ön plana çıkıyor.

Her iki modelde de Apple’ın yeni nesil M5 çipine geçiş yapması bekleniyor. Bu çip, cihazların performansını arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda daha verimli enerji kullanımı da sağlayacak. Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak bu güncelleme, Apple’ın donanımsal yenilik anlayışını da pekiştiriyor. Yeni çip sayesinde Vision Pro'da sunulan grafik özelliklerinin de arttırılması bekleniyor.

Apple, bu yeni Vision Pro modelleriyle karma gerçeklik alanında daha geniş bir yelpazeye ulaşmayı hedefliyor. Ürünlerin yıl sonunda tanıtılması bekleniyor ve teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak veya paylaşılacak yeni bilgiler ile modellerin akibeti de belli olacak. Peki siz Vision Pro 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...