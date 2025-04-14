Xiaomi 16 Aşırı Güçlü İşlemci ve Dev Batarya ile Geliyor

Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı, Xiaomi 16'nın bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Yeni telefon devasa batarya ve çok güçlü işlemci ile dikkatleri üzerinde topladı.

Xiaomi 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 16 modelinin 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Xiaomi 15'te ise 5.240 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Eğer bu iddia doğruysa batarya tarafında çok büyük bir artış yaşanacak.

İddiaya göre Xiaomi 16'da Snapdragon 8 Elite 2 veya Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi 16'nın ekran özelliklerine dair bir detay paylaşılmadı. 6,36 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15'in LTPO AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu sunduğunu belirtelim.

Xiaomi 16 Çıkış Tarihi

Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro isimli yeni akıllı telefon modellerinin 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Özellik ve çıkış tarihi ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı.