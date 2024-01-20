Vision Pro, ABD Dışı Bölgelerde Birçok Özelliğinden Yoksun Olacak!

Apple, Vision Pro'nun Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanımıyla ilgili bazı sınırlamalar konusunda müşterileri uyardı.

Kullanıcılar Apple'ın yeni teknolojisini ABD dışından sipariş edebilecek olsalar da Vision Pro'nun tüm özelliklerinden tam olarak yararlanamayacak. Bu da Vision Pro kullanıcı deneyiminin ABD dışında farklılık göstereceği anlamına geliyor.

Apple'ın Vision Pro ön siparişleri kısa süre önce açıldı ve teslimat tarihleri şimdiden Mart ayına kaymış durumda. Bu da merakla beklenen teknolojini yüksek talep gördüğünü gösteriyor.

ABD Dışındaki Kullanıcılar Hangi Özellikleri Kullanamayacaklar?

Apple'ın ön sipariş sayfasındaki SSS bölümünde Vision Pro deneyiminin ABD'deki kullanıcılar ile diğer bölgelerde iikamet edenler için farklılık göstereceği belirtiliyor. Şirket, diğer bölgelerde neden sınırlamalar olacağının birkaç nedenini ayrıntılı olarak açıkladı.

Vision Pro'nun yazma özellikleri, Siri ve Dikte için yalnızca İngilizce'yi (ABD) destekliyor.

Apple Music ve TV uygulaması satın alımları için ABD Apple Kimliği gereklidir.

Zeiss yalnızca ABD'li göz sağlığı uzmanlarının reçeteli siparişlerini kabul ediyor.

Diğer ülkelerdeki belirli uygulamalara erişim kısıtlaması bulunuyor.

ABD dışındaki bölgelerde Apple desteği olmayacak.

Bu sınırlamalar şüphesiz genel kullanıcı deneyimini etkileyecek olsa da Apple'ın gelecekte teknolojinin kullanılabilirliğini daha fazla bölgede genişleteceği düşünülüyor.

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