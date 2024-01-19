Netflix'ten Sonra YouTube ve Spotify da Vision Pro'da Olmak İstemiyor!

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Netflix'in ardından YouTube ve Spotify da Apple'ın 3.500 dolarlık Vision Pro teknolojisi için uygulama sunmayı planlamıyor.

YouTube, bir YouTube Vision Pro uygulaması geliştirmediğini ve YouTube iPad uygulamasının da cihaz üzerinde çalışmasına izin vermeyeceğini açıklarken Spotify'ın da herhangi bir uygulama üzerinde çalışmadığı ve Spotify iPad uygulamasının Vision Pro App Store üzerinden sunulmasına izin verme planının olmadığı aktarılıyor.

YouTube ve Spotify'a Vision Pro üzerinden erişmek isteyen kullanıcıların tıpkı Netflix için olduğu gibi Safari üzerinden erişmeleri gerekecek.

Şirketler Vision Pro'ya Neden Uygulama Geliştirmiyor?

Geçtiğimiz gün Netflix'in Vision Pro için herhangi bir uygulama ve destek sunmayacağını açıklamasının ardından kervana şimdi de YouTube ve Spotify katılıyor. Üstelik irili ufaklı başka şirketlerin de Vision Pro'ya destek sunmak istemediği söylentileri var.

Esasında iPad uygulamalarının kullanımına izin verildiği takdirde Vision Pro için gayet yeterli olacağı düşünülüyor olsa da teknolojinin gerek pahalı oluşu gerek şirketlerin Apple ile ilişkileri göz önüne alındığında şirketlerden bu alana ekstra masrafa ve zahmete girmemelerini beklemek en doğrusu olacak gibi görünüyor.

Piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, Vision Pro üzerinden iyi bir satış başarısı yakalar ve teknoloji başarılı olursa, bahsi geçen şirketlerden bu alana yeni yatırımlar ve atılımlar görmemiz mümkün ancak şu anda kısa vadede oldukça zor gibi görünüyor.

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