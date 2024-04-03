Vision Pro ile Bir Ameliyata Daha Girildi: Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Vision Pro, omuz değişimi sırasında, özellikle de ters omuz değişimi sırasında "ameliyathanenin steril alanından cerrahi kuruluma, envantere ve prosedür bilgilerine dokunmadan erişim" sağlamak için kullanıldı.

Apple geçen ay Vision Pro uygulamasının robot yardımlı diz ve kalça cerrahisinde nasıl kullanılabileceğine dair ayrıntılar paylaşılmıştı.

Vision Pro'nun Ameliyatlardaki Başarısı Artıyor

Apple Vision Pro için kullanılan myMako uygulaması, cerrahların karmaşık cerrahi plan ayrıntılarına ve dinamik bir şekilde parmak ucuna erişilmesine olanak sağlıyor.

Gözlüğün, operasyon boyunca doğru aşamaların gerçekleşmesini ve araçların kullanılmasını sağlayarak "insan hatasını ortadan kaldırdığı" söyleniyor. Dönüm noktası niteliğindeki uygulama, Rothman Ortopedi Enstitüsü MPH'si G. Russell Huffman tarafından Florida'daki AdventHealth Cerrahi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Vision Pro, teknisyenler için ameliyathanenin steril alanı başta olmak üzere cerrahi kurulum, envanter bilgisi ve prosedür kılavuzlarına hiç dokunmadan erişim sağlayarak daha önce mevcut olmayan verilere ulaşmalarını sağladı.

Uygulama, ekipman ve iş akışını doğru bir şekilde sağlamasıyla cerrahi işlemlerin verimliliğini önemli ölçüde artırdı ve hastalarla ilgili sonuçları iyileştirdi.

Vision Pro, İngiliz omurga cerrahisi işlemiyle hemen hemen aynı şekilde kullanıldığı da ayrıntılar arasında yer alıyor.Bu çok göz kamaştırıcı bir rol olmasa da, hem operasyonun süresi hem de sonucu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek çok önemli bir rol üstlenmiş oldu.

Ameliyathanelerde Vision Pro kulaklık kullanımının rutin bir hale gelmesini ileriki dönemlerde bekleniyor.