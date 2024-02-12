Vision Pro'nun İlk Güncellemesi Yayınlandı: visionOS 1.0.3 ile Neler Geliyor?

Apple bugün Vision Pro için visionOS 1.0.3 güncellemesini yayınlayarak, cihazın piyasaya sürülmesinden bu yana Apple'ın sunduğu ilk güncellemeyi yayınlamış oldu.

Yeni 1.0.3 güncellemesi, visionOS 1.0.2 güncellemesinin yayınlanmasından iki hafta sonra geldi fakat 1.0.2 güncellemesi, kullanıcıların kutudan çıkardıklarında çoktan sahip olabildikleri bir güncellemeydi.

Yeni visionOS güncellemesi, ayarlar uygulamasını açıp yazılım güncelleme bölümüne giderek yüklenebilir durumda ve Apple, Vision Pro sahiplerine bu güncellemeyi yüklemelerini öneriyor.

visionOS 1.0.3 ile Vision Pro'yu Sıfırlama Seçeneği Eklendi

Apple, visionOS 1.0.3 ile, cihazda ayarlanan parolanın unutulması durumunda Vision Pro'yu sıfırlama seçeneği ekledi. Ayrıca yeni güncelleme belirtilmemiş hata düzeltmeleri de içeriyor.

"Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri sağlar ve parolanızı unuttuğunuz durumlar için cihazınızı sıfırlama seçeneği ekler."

Vision Pro, piyasaya bir parola ile kilidini açmadan cihazı sıfırlamanın bir yolu olmadan piyasaya sürüldü, bu nedenle parolalarını unutanlar sıfırlamak için bir Apple perakende mağazasına gitmek zorunda kaldılar. Güncellemeyle birlikte bir parola belirli sayıda reddedilirse kullanıcılar Vision Pro'yu sıfırlama seçeneğine sahip olacak.

Vision Pro'yu sıfırlamanın etkinleştirme kilidini kaldırmadığını unutmayın, bu nedenle Vision Pro'yu çalan ve sıfırlamak için bu özelliği kullanan bir kişi yine de Apple Kimliği ile giriş yapamayacak.

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