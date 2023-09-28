Popüler Vivaldi Tarayıcısı Artık iOS'ta da Kullanılabilir Durumda!

Android'de yayınlanmasından dört yıl sonra, Vivaldi tarayıcı nihayet iOS'ta da görücüye çıkıyor. Kendine özgü bir görünüme sahip olan ve sıradan ve ileri düzey kullanıcılara farklı deneyimler sunan Vivaldi, esnek ve çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor.

Tıpkı Android sürümünde olduğu gibi iOS için Vivaldi de başlatıldığında Hızlı Aramalar ile başlıyor. Burada tüm favori sitelerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz, böylece tarayıcıyı başlattığınızda sadece bir dokunuş uzağınızda olurlar.

Vivaldi Ne Gibi Özellikler Sunuyor?

Paneller uygulamanın sol alt köşesinde konumlandırılıyor ve kullanıcıların Yer İmleri, Geçmiş, Notlar, Okuma Listesi ve İndirilenler gibi kullanışlı araçlara hızlı bir şekilde erişmesini sağlar. Sağ alt köşedeki Sekme Değiştirici, kullanıcıların normal, özel ve senkronize sekmelere ve son kapatılan sekmelere erişmesine olanak tanıyor.

Arama sekmesi ve Geçmiş'te ileri ve geri gitmek için kullanılan düğmeler ortada yer alıyor. Masaüstü tarzı sekmelere sahip Sekme Çubuğu, kullanıcıların sekmeleri sorunsuz bir şekilde görüntülemesine ve sekmeler arasında geçiş yapmasına yardımcı oluyor.

Vivaldi'ye özgü olan şey, kullanıcıların gezinirken fikirlerini, yapılacakları ve hatırlamaya değer diğer her şeyi yazmalarına olanak tanıyan yerleşik Notlar özelliği. Ayrıca herhangi bir metni vurgulamak ve tarayıcının Notlar bölümüne kopyalamak mümkün. Daha da önemlisi, Notlar telefon, masaüstü ve araç arasında senkronize edilebiliyor.

Vivaldi tarayıcı şimdi App Store üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilir ve iOS/iPad OS 15 veya daha üstünü çalıştıran cihazlarla tamamen uyumlu durumda.

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