vivo, Akıllı Gelecek Amacıyla 6G Ar-Ge Çalışmalarına Başladı!

vivo, küresel ortaklarla iş birliği içinde, bağlantılı bir fiziksel ve dijital dünya yaratmak için yapay zekâ destekli ağ oluşturma, sıfıra yakın güç IoT, uydu entegrasyonu ve mobil ağlar ile bilgi işlemin yakınsaması gibi temel teknolojileri araştırıyor.

2020'den bu yana 6G araştırmalarına odaklanan vivo İletişim Araştırma Enstitüsü, "Yapay Zekâ ve İletişimin Yakınsaması", "Entegre Algılama ve İletişim Teknolojileri" ve "6G Ağ Mimarisi" konularında teknik incelemeler yayınladı.

Yapay Zeka Destekli 6G Neden Önemli?

Yapay zekâ, 6G için çok önemli bir teknoloji olarak tanımlanıyor ve gelişmiş sinyal iletimi ve ağ bağlantısı vaat ediyor. Enstitü, birleşik yaşam döngüsü yönetimini vurguluyor ve veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak için dağıtılmış bir yapay zekâ destekli 6G sistemi sunuyor.

6G'deki algılama ve iletişim entegrasyonunun endüstriyel otomasyon, sağlık, ulaşım, depolama ve lojistik dâhil olmak üzere çeşitli sektörleri etkilemesi bekleniyor.

vivo tarafından geliştirilen ve prototipleri farklı algılama modlarını sergileyen ISAC teknolojisi, konumlandırma, hız ölçümü, yörünge takibi ve solunum izleme gibi senaryoları geliştirmeyi amaçlıyor.

vivo bu süreçte üç tasarım ilkesini vurguluyor: 5G avantajlarını korumak, yeni 6G gereksinimlerini karşılamak ve temel yetenekleri geliştirmek. Öngörülen 6G ağının çok boyutlu hizmetleri desteklemesi, yalnızca iletişimin ötesine geçmesi ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlaması bekleniyor.

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