vivo Ailesinin Yeni Üyesi vivo V30 Lite 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

vivo, vivo V30 Lite 5G akıllı telefonunu duyurdu. Yeni vivo V30 Lite 5G, bu yıl Haziran ayında piyasaya çıkan Snapdragon 695 destekli Vivo V29 Lite 5G'nin halefi olarak geliyor.

vivo V30 Lite 5G, merkezi bir delik ile donatılmış 6,67 inç kavisli kenarlı AMOLED E4 ekrana sahip. Bu ekran 1080x2400 piksel Full HD+ çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızını, 394 ppi piksel yoğunluğunu ve 1.150 nit'e kadar en yüksek parlaklığı destekliyor. Ekran, önceki modelde sunulan 6,78 inçlik panelden biraz daha küçük.

Snapdragon 695 destekli V30 Lite, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı ile birlikte geliyor. 44W hızlı şarj destekli telefonun pili ise 4.800 mAh. Önceki model 5.000 mAh pile sahip olduğundan pil boyutunda da küçültmeye gidildiği dikkat çekiyor.

Kameralara geldiğimizde, vivo 30 Lite 5G otomatik odaklama desteğiyle birlikte gelen 50MP selfie kamerasına sahip. Arka kamera ünitesinde 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro/derinlik kamerası bulunuyor. Arka kameralara sıcaklık kontrol destekli bir aura ring-LED flaş eşlik ediyor.

V30 Lite 5G, Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile kutudan çıkacak. Cihaz çift SIM, 5G, 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C bağlantı noktası ve ekran içi parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklere de sahip.

vivo V30 Lite 5G Özellikleri

Ekran : 6,67 inç, AMOLED E4, 1080x2400 FHD+, 120Hz

: 6,67 inç, AMOLED E4, 1080x2400 FHD+, 120Hz İşlemci : Snapdragon 695

: Snapdragon 695 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 64MP + 8MP + 2MP

: 64MP + 8MP + 2MP Ön Kamera : 50MP

: 50MP Pil : 4.800 mAh, 44W hızlı şarj

: 4.800 mAh, 44W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FunTouch OS 13

vivo V30 Lite 5G Fiyatı

vivo V30 Lite ilk olarak Meksika'da tanıtıldı ve MXN 8,999 (~530 dolar) olarak fiyatlandırılmış durumda. İki farklı renk seçeneğiyle gelen telefonun yakında diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.