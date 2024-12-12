vivo’dan Bomba Haber: Akıllı Telefon Pazarında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Akıllı telefon üreticilerinin farklı fiyat segmentlerine hitap etmek için alt markalar kurması günümüzde adeta bir gelenek haline geldi. Örneğin Xiaomi'nin Redmi ve Poco'su, OPPO'nun realme'si ve vivo'nun da iQOO'su gibi pek çok üreticinin pek çok farklı alt markası mevcut. Şimdi ise vivo, bu alt markalara bir yenisini daha eklemek istiyor.

vivo, Yeni Alt Markası Jovi'yle Karşımıza Çıkmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi vivo, pazardaki hakim konumunu güçlendirmek ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni bir alt marka kuruyor. Şirket, "Jovi" adını verdiği bu yeni markayı önümüzdeki yıl piyasaya sürecek. Jovi ismi aslında vivo kullanıcılarına yabancı değil.

Bugüne kadar şirketin yapay zeka asistanı ve bazı sistem uygulamalarında kullanılan bu isim, artık bağımsız bir akıllı telefon markası olarak karşımıza çıkacak. Jovi markasının ilk modellerine dair bilgiler de ortaya çıktı. Bu verilere göre, Jovi markasıyla üç yeni cihaz tanıtılacak:

Jovi V50 (model numarası: V2427)

(model numarası: V2427) Jovi V50 Lite 5G (model numarası: V2440)

(model numarası: V2440) Jovi Y39 5G (model numarası: V2444)

İlginç bir şekilde, Jovi V50 ve Jovi V50 Lite 5G’nin model numaraları, vivo’nun aynı isimdeki mevcut cihazlarıyla birebir aynı. Bu durum, Jovi’nin ilk aşamada vivo’nun mevcut modellerinin yeniden markalanmış versiyonları olarak bazı pazarlarda satışa sunulacağını düşündürüyor.

Henüz vivo’dan Jovi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ortaya çıkan bilgiler şirketin bu yeni marka üzerinde ciddi bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Yine de planların değişebileceği ve nihai kararların henüz kesinleşmediği göz önünde bulundurmakta fayda var. Markanın Türkiye'de faaliyet gösterip göstermeyeceği ise şimdilik belirsiz.