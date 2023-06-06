vivo'dan Babalar Günü Kampanyası: Telefonun Yanında Kahve Makinesi Hediye!

Babalar Günü yaklaşıyor ve akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından biri olan vivo, Babalar Günü'nde babaları sevindirecek özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, Türkiye'de üretilen Y35 ve Y22s model akıllı telefon alan kullanıcılara, 1.500 TL değerinde Arzum Okka Minio Türk kahvesi makinesi hediye ediliyor.

Babanızın ihtiyacına göre seçebileceğiniz akıllı telefon modelleri, yüksek performans, geniş hafıza ve depolama alanı, uzun pil ömrü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yüksek Depolama Alanıyla vivo Y35

Y35 model, güçlü Snapdragon 680 işlemcisi ve 8 GB RAM ile yüksek performans ve hız sunuyor. Ayrıca geniş depolama alanı sayesinde babanız tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip kullanabilecek.

Video izlemeyi seven babalar için ideal olan Y35, 14 saatin üzerinde maç ve HD film izleme imkânı sunuyor. 256 GB depolama alanı sayesinde fotoğraflar, videolar ve belgeler dilediğiniz kadar uzun süre güvenle saklanabiliyor.

Şarj Derdine Son Veren y22s

Y22s model ise güçlü kapasiteli 5.000 mAh pil ömrü, yapay zekâ güç tasarrufu teknolojisi ve hızlı şarj özelliği sayesinde babaların şarj derdine son veriyor. Qualcomm'un en yeni sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 680 ve Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sisteminden güç alan Y22s, tam şarj edildiğinde 21,5 saat çevrimiçi HD film izleme imkânı sunuyor.

Bu özel kampanya kapsamında, satın aldığınız vivo Y35 veya Y22s akıllı telefonlara ek olarak myvivoshop.com'da sepet indirimleri ve ekstra 1 yıl garanti hakkı da sunuluyor. Ayrıca vivo Y35 ve Y22s modelleri 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl üretici garantisiyle satışa sunuluyor.