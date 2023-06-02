Bütçe Dostu vivo V29 Lite Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli üretici tarafından yapılan tanıtımla beraber vivo V29 Lite özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başaran telefon donanım tarafında neler sunuyor? vivo marka yeni telefon modeline dair ayrıntılar haberimizde.

vivo V29 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 695

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Ağırlık: 177 gram

Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch 13

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo V29 Lite, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 177 gram ağırlığındaki cihaz Android 13 tabanlı Funtouch 13 ile beraber geliyor. Peki, vivo V29 Lite fiyatı ne kadar?

vivo V29 Lite Fiyatı

vivo V29 Lite olarak isimlendirilen akıllı telefon modeli 386 dolar civarında fiyat etiketine sahip.