vivo S17e Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

vivo, S17e isimli yeni bir akıllı telefon modeli tanıttı. Yapılan tanıtım sonucunda vivo S17e özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan yeni vivo akıllı telefon modeline dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

vivo S17e Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 4600 mAh

Hızlı Şarj: 66W

Kalınlık: 7,4 mm

Ağırlık: 178 gram

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo S17e, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 7200 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan cihaz Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile geliyor. Parmak izi sensörünü içeren telefon çift SIM kart ve NFC desteğine sahip. 178 gram ağırlığındaki S17e 164, 20 x 74,90 x 7,4 mm boyutlarında.

vivo S17e Fiyatı

8 GB + 128 GB: 301 dolar civarında.

8 GB + 256 GB: 330 dolar civarında.

12 GB + 256 GB: 358 dolar civarında.

Çin merkezli vivo tarafından üretilen S17e modeli 28 Mayıs tarihinde Çin'de piyasaya sürülecek. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.