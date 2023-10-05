vivo'dan Bütçe Dostu İki Yeni Telefon: vivo Y27 ve vivo Y17s Geliyor!

Ekim ayında vivo, Türkiye'de giderek genişlettiği ürün yelpazesinin bir parçası olarak Y27 ve Y17s olmak üzere iki yeni modeli satışa sunacak.

Bu bütçe dostu cihazlar, yüksek pil kapasitesi ve geniş depolama alanı sunarak uzun süreli kullanım için oldukça cazip.

Tüketiciler bu modeller için en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıllık Android güvenlik güncellemesi garantisi alacaklar. Ayrıca Y27 ve Y17'ler devletin vergisiz telefon ve bilgisayar satış girişimi aracılığıyla öğrencilere avantajlı fiyatlarla sunulacak.

Estetik ve Performans Bir Arada: Y27

Y27, estetik ve performansı bütçe dostu bir pakette bir araya getiriyor. Android 13 ile çalışan cihaz, 4G destekli MediaTek Helio G85 işlemci ile geliyor.

Telefon, 6 GB RAM, 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı (MicroSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir) ile ihtiyaçlarınız için geniş bir alan sunuyor. Cihaz ayrıca 5.000 mAh pile sahip ve 44W hızlı şarjı destekleyerek sadece 15 dakikada %0 ila %29 şarj sağlıyor.

Küçük Ama Güçlü: Y17s

Y17s, Android 13 ve FunTouch OS 13 kullanıcı arayüzü ile MediaTek Helio G85 işlemci üzerinde çalışıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı (MicroSD kart desteği ile 1 TB'a kadar genişletilebilir) ile birlikte geliyor.

Y17s, 5.000 mAh'lik önemli pili sayesinde yaklaşık 20 saatlik YouTube video izleme süresi sunuyor. Telefon ayrıca çift SIM kart desteğine sahip ve su sıçramalarına karşı IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip.

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