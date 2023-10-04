120Hz Yenileme Hızı Sunan vivo V29 Pro Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar?

Çin merkezli üretici vivo tarafından yapılan tanıtım ile beraber vivo v29 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, sahip olduğu donanım ve şık tasarım ile öne çıkan yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor?

vivo V29 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1260 x 2800

: 1260 x 2800 Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 453 PPI

: Yaklaşık 453 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 8200

: MediaTek Dimensity 8200 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP + 8 MP

: 50 MP + 12 MP + 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 4.600 mAh

: 4.600 mAh Kablolu Şarj : 80W

: 80W Yazılım : Android 13 tabanlı Funtouch 13

: Android 13 tabanlı Funtouch 13 Ağırlık : 188 gram

: 188 gram Kalınlık: 7,5 mm

vivo marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

vivo V29 Pro Fiyatı

vivo V29 Pro modelinin 8 GB RAM'e sahip olan sürümü 480 dolar, 12 GB RAM'e sahip olan versiyonu ise 515 dolar civarında fiyata sahip.

Söz konusu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.