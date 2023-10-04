120Hz Yenileme Hızı Sunan vivo V29 Pro Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar?
Çok şık bir görünüme sahip olan vivo v29 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte vivo marka yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen detaylar!
Çin merkezli üretici vivo tarafından yapılan tanıtım ile beraber vivo v29 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, sahip olduğu donanım ve şık tasarım ile öne çıkan yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor?
vivo V29 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 453 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8200
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 50 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 4.600 mAh
- Kablolu Şarj: 80W
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch 13
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık: 7,5 mm
vivo marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
vivo V29 Pro Fiyatı
vivo V29 Pro modelinin 8 GB RAM'e sahip olan sürümü 480 dolar, 12 GB RAM'e sahip olan versiyonu ise 515 dolar civarında fiyata sahip.
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