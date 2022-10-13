vivo'dan Dünya Kupası'na Özel Ücretsiz Telefon

Son yıllarda hem Avrupa Futbol Şampiyonası'na hem de FIFA Dünya Kupası'na sponsor olan vivo, katılanların ücretsiz telefon kazanmasını sağlayacak bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. OPPO çatısı altındaki markalardan biri olan vivo'nun etkinliğine Instagram'da fotoğraf paylaşarak katılabilirsiniz.

Daha fazla etkileşim almak adına başlatılan kampanya kapsamında en iyi paylaşımları yapan kullanıcılar ücretsiz olarak vivo telefon sahibi olabilecek.

vivo Ücretsiz Telefon Etkinliğine Nasıl Katılınır?

Etkinliğin ilk etabı 16 Kasım tarihine kadar devam edecek. İlk etapta vivo, kullanıcılardan #vivoGiveItaShot etiketiyle Instagram'da futbol ile vivo markasını birleştirdikleri fotoğraflar çekmelerini isteyecek. Her kullanıcının birden fazla fotoğraf paylaşma hakkı olacak. Etap bitiminde ise en yaratıcı 10 gönderinin sahibi ücretsiz vivo telefon kazanacak. 31 Aralık'ta son bulacak ilk etabın ardından etkinlik TikTok'ta devam edecek.

İkinci etapta ise TikTok'ta yer alan özel vivo filtresi ile çekilen fotoğraflar yarışacak. Etkinliğin bitimiyle birlikte yine en iyi 10 paylaşımıjn sahibi vivo telefon kazanma hakkı elde edecek. Son yılların uluslararası futbol etkinliklerinin başlıca sponsorlarından olan vivo, FIFA Dünya Kupası 2022 ruhunu daha fazla yaymak için birden fazla platformda canlı yayınlar yapacak. Aynı zamanda turnuva boyunca gizemli birçok fiziksel aktivite de düzenlenecek.