Vivo Y32t Satışa Sunuldu!

Orta segment Android telefonların sevilen markalarından Vivo, geçtiğimiz günlerde yaptığı tanıtımda Vivo Y52t ve Vivo Y32t'yi duyurmuştu. Fiyat performans ürünü olarak piyasaya sürülen Vivo Y32t, Çin'de satışa sunuldu.

Bütçe dostu fiyata sahip olmasına rağmen çoğu kullanıcıyı mutlu edece bir donanıma sahip olan Vivo Y32t, şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunulacak. Son yıllarda uluslararası pazarda da adından söz ettirmeyi başaran Vivo'nun ilerleyen günlerde telefonu global pazara sunacağı düşünülüyor.

İşte Vivo Y32t Özellikleri ve Fiyatı!

Vivo Y32t, birçok özelliği bakımından orta segment Android telefonlar arasında öne çıksa da 4G LTE bağlantı protokolüne sahip olması en zayıf yanlarından biri. 6,51 inç boyutunda IPS LCD ekranın çözünürlüğü HD+ 720x1600 olarak sunuluyor. Ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerası, arka tarafta ise 13 megapiksel ana + 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

Telefonun işlemci ve depolama konusunda iki farklı modeli raflarda yerini aldı. Mediatek tarafından üretien Helio G70 işlemciye sahip olan modelde 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB depolama bulunuyor. Daha iyi işlemcisiyle öne çıkan Snapdragon 680 modeli ise 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB depolama seçenğiyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Snapdragon işlemcili modelde Bluetooth 5.0 bağlantısı bulunuyor. Kilit açma konusunda yüz tanıma ve parmak izi sensörü telefonda yer alan teknolojiler arasında. 5000 mAh bataryaya sahip olan telefon 18W hızlı şarjı destekliyor.

Vivo Y32t fiyatı Helio G70 işlemciye sahip modeli için 157 dolar, Snapdragon 680 işlemciye sahip modeli için ise 186 dolar olarak belirlenmiş durumda.