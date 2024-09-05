Vivo, Eğitim Öğretim Yılının Başlamasına Özel Kaçırılmayacak Kampanyalarıyla Öğrencilere Hoş Geldin Diyor: Binlerce TL İndirim ve Hediyeler Var!

Bütçe dostu ve güçlü özellikler sunan akıllı telefonları ile birlikte ülkemizde pek çok kullanıcının beğenisinin kazanan Vivo, Türkiye'ye özel olarak sunduğu kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Ünllü marka, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına yönelik olarak sepette binlerce TL indirim ve hediyeler sunan akıllı telefon kampanyalarını hayata geçirdi. Detaylar haberde.

Vivo Akıllı Telefon Satın Alanlara Sepette 3000 TL'ye Varan İndirim ve 2000 TL'lik Kulaklık Hediye!

Başlatılan kampanya kapsamında Kampanya öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler, Vivo'nun resmi web mağazası üzerinden yapacakları akıllı telefon alışverişlerde 3 bin TL’ye varan sepet indirimi kazanma fırsatından yararlanabilecek. Ayrıca alışveriş yapanlara 2 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olan TWS3e kablosuz kulaklık modeli de hediyesi edilecek.

Vivo'nun orta segmentte sevilen modelleri arasında yer alan Vivo V30 modelinin 256 GB'lık versiyonunu alanlar, 3 bin TL indirim kazanabiliyor. Böylece fiyat 26.999 TL’den 23.999 TL’ye düşüyor. Öte yandan, 512 GB’lık versiyonda ise 2000 TL indirim sunuluyor. Bunun yanı sıra uygun fiyatlı telefon Y28’de de 2000 TL’lik indirim var. Böylece bu cihazın fiyatı 11.999 TL’ye düşüyor. Tüm bu telefonları alanlara yanında TWS3e kulaklığının hediye edildiğini belirtelim.

Buna ek olarak markanın bir diğer sevilen orta sınıf akıllı telefonu Vivo V29 Lite 5G için de bir kampanya mevcut. Akıllı telefonu kampanya tarihinde alan kullanıcılar, sepette 3000 TL'lik indirimi kazanırken aynı zamanda TWS3e modeline de ücretsiz şekilde sahip oluyor. Son olarak firmanın önemli amiral gemilerinden Vivo X100 için de önemli bir fırsat var. 59,999.00 TL'lik akıllı telefonun yeni sahipleri, kampanya kapsamında 1 yıl ek garanti hizmeti ve TWS3e kablosuz kulaklık modeline ücretsiz şekilde erişebiliyor.

Vivo'nun yeni eğitim öğretim yılı kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak için şirketin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kampanyaların 15 Eylül tarihine kadar devam edeceğini belirtelim.

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