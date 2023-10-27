vivo, İstanbul'da İlk Teknoloji Deneyim Alanını Açıyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo, teknoloji tutkunlarına güzel bir haber verdi. Şirket, İstanbul'da ilk teknoloji deneyim alanını açacağını duyurdu. Tüketicilerin ziyaretine açılacak deneyim merkezinde çeşitli cihazlar bulunacak.

29 Ekim'de Açılacak!

Marmara Park İstanbul Alışveriş Merkezi'nde bulunan Mediamarkt mağazasında açılacak olan teknoloji deneyim alanı, 29 Ekim Pazar gününde ziyaretçilerle buluşacak. vivo'nun hâlihazırda Türkiye’de satışta olan Y ve V serisi modelleri başta olmak üzere birçok ürünü deneyimlemek mümkün olacak.

Ayrıca ziyaretçiler Alman lens devi ZEISS ile gerçekleştirdiği iş birliği ile akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğrafçılık standartlarını getiren X Serisi’ni de Türkiye’de ilk defa burada deneyimleyebilecek.

Bunlarla da kalmayıp X 90 Pro+, X Fold 2, X Flip gibi ürünlerin yanı sıra vivo Pad, vivo Watch, TWS gibi teknolojilerini de yakından inceleme ve kıyaslama imkânına sahip olacak.

vivo, tüketicilere teknolojilerini yakından tanıtmak için 65 metrekarelik konforlu bir alan yarattı. Hatta stüdyo kalitesinde fotoğraflar çekme olanağı tanıyan özel olarak tasarlanmış bir fotoğraf köşesi bile hazırladı.

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