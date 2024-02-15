vivo ve Oppo Katlanabilir Telefonlarında Yeni Gelişme: Pazardan Çekiliyorlar mı?

Oppo katlanabilir telefon pazarına 2021 yılında girerken, vivo katlanabilir akıllı telefonunu 2022 yılında piyasaya sürdü. vivo'nun katlanabilir telefonları Çin pazarıyla sınırlı kalırken, her iki marka da sürekli olarak yeni katlanabilir telefonlar piyasaya sürüyor.

Ancak, Güney Koreli bir yayından gelen yeni bir rapor, her iki markanın da katlanabilir pazardan çekilmeye karar verdiğini öne sürüyor.

Oppo ve vivo Katlanabilir Pazar Payı Azalıyor Olabilir

Bu haber doğruysa, OnePlus'ın bile yeni bir katlanabilir telefon çıkarmaması mümkün. Bu arada Huawei'nin üç katlanabilir telefonu üzerinde çalıştığı, Samsung'un ise yuvarlanabilir ekranlı bir telefon geliştirdiği bildiriliyor.

Şu an itibariyle Oppo ve vivo'dan katlanabilir telefon pazarından potansiyel çıkışlarına ilişkin resmi bir açıklama yok. Rapor, Oppo ve vivo'nun katlanabilir pazardan çıkma kararının, geçen yıl bu segmentteki pazar paylarında önemli bir düşüş yaşanmasından kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Katlanabilir telefon pazarının ilk öncülerinden Huawei'nin tablet PC pazarını hedefleyen Z şeklinde üç katlanabilir bir cihaz geliştirdiği bildiriliyor. Bu cihaz açıldığında 10 inçe kadar bir ekran alanı sunabilir ve Huawei yılda 130 milyondan fazla ünite satmayı hedefliyor.

Yüzde 40 pazar payıyla Apple'ın iPad'i şu anda tablet PC pazarına hakimken, Samsung'un Galaxy Tab'i yüzde 19 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Huawei'nin gelişmelerine karşılık olarak hem Apple hem de Samsung'un katlanabilir ürünlerini ilerlettiği bildiriliyor.

2023'te yüzde 66 pazar payıyla katlanabilir telefon segmentinde lider olan Samsung'un yuvarlanabilir ekranlı bir telefon ve muhtemelen Huawei'ninkine benzer üç katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bu arada, Apple'ın ilk yatay katlanabilir telefonunu geliştirdiği ve üretiminin 2026'da gerçekleşeceği söyleniyor.