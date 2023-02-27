Vivo Pad 2 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Çin'de MIIT sertifikası alan Vivo Pad 2'nin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, Vivo'nun üzerinde çalıştığı söylenen yeni tablet modeli ne zaman piyasaya sürülecek? Söz konusu tablete dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Vivo, 11 inç ekran büyüklüğündeki Vivo Pad isimli ilk tablet modelini 2022 yılında Çin'de piyasaya sürmüştü. Çift arka kamera kurulumu ve Snapdragon 870 işlemcisiyle dikkatleri üzerinde toplayan Vivo Pad'in ardından yeni tablet modeli ortaya çıktı.

Vivo Pad 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Söylentilere göre şirket, Vivo Pad 2 isimli yeni tablet modeli üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce tabletin Çin'de MIIT sertifikası aldığı ortaya çıkmıştı. Şu anda Vivo Pad 2 ile ilgili çok fazla bilgi yok fakat tabletin nisan ayının sonunda satışa sunulacağı ileri sürüldü.

Şimdiden pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan tabletin amiral gemisi ya da orta sınıf bir işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Tabletin Vivo Pad'den farklı olarak Çin'in yanı sıra uluslararası pazarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Vivo Pad Özellikleri