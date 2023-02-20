Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Vivo Model Telefonlar

Gerek ülkemizde gerek dünyada üst düzey özellikleri kullanıcı dostu fiyatlarla buluşturmayı başaran Vivo, Çin merkezli bir şirket olmasıyla kendi ülkesinde de en popüler telefon markalarından biri. 2009 yılında kurulan şirketin ana odağı Asya pazarı olsa da son dönemde tüm dünyada en çok kullanılan telefonlar arasında yer alıyor.

Kameralarında kullandığı teknolojiler ve eşsiz tasarımlarıyla dikkat çeken Vivo model telefonlar özellikle ülkemizde fiyat/performans denince ilk akla gelen telefon modelleri arasında yer alıyor. Biz de sizler için hem güçlü hem de fiyatıyla dikkat çeken Vivo model telefonları listeledik.

Kullanıcıların En Çok Tercih Ettiği Vivo Telefon Modelleri

Vivo V25

Vivo V23 5G

Vivo V21

Vivo V21e

Vivo Y35

Vivo Y22s

Vivo X50 Lite

Vivo Y33s

Vivo Y51

Vivo Y53s

Hâlihazırda Türkiye'nin en popüler ve en güçlü Vivo modeli diyebileceğimiz Vivo V25, 6.44 inç ekranı, 256 GB depolaması ve 8 GB RAM'i ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. 12.999 TL fiyat etiketine sahip model pil konusunda da 4.500 mAh ile piyasanın ortalamasında bir pil kapasitesine sahip.

Hemen ardından gelen Vivo V23 5G ise 14.999 TL fiyat etiketiyle biraz daha pahalı olsa da bu fiyat açığını RAM'deki iyileştirmesi ile sağlıyor. 12 GB RAM'e sahip telefon 256 GB depolamaya ve 4.200 mAh pil kapasitesine sahip.

Listedeki modeller arasında bir diğer dikkat çeken model ise 9.699 TL fiyat etiketine sahip Vivo V21. 128 GB depolama, 8 GB RAM, ve 4.000 mAh pil kapasitesine sahip model özellikle ülkemizde büyük ilgi gören modeller arasında yer alıyor.

Peki siz Vivo model telefonlardan birini kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız en çok memnun olduğunuz özellikleri neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.