Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Vivo Model Telefonlar
Uygun fiyatı güçlü özelliklerle buluşturan Vivo'nun ülkemizde en çok tercih edilen telefonlarını sizler için derledik. İşte detaylar!
Gerek ülkemizde gerek dünyada üst düzey özellikleri kullanıcı dostu fiyatlarla buluşturmayı başaran Vivo, Çin merkezli bir şirket olmasıyla kendi ülkesinde de en popüler telefon markalarından biri. 2009 yılında kurulan şirketin ana odağı Asya pazarı olsa da son dönemde tüm dünyada en çok kullanılan telefonlar arasında yer alıyor.
Kameralarında kullandığı teknolojiler ve eşsiz tasarımlarıyla dikkat çeken Vivo model telefonlar özellikle ülkemizde fiyat/performans denince ilk akla gelen telefon modelleri arasında yer alıyor. Biz de sizler için hem güçlü hem de fiyatıyla dikkat çeken Vivo model telefonları listeledik.
Kullanıcıların En Çok Tercih Ettiği Vivo Telefon Modelleri
- Vivo V25
- Vivo V23 5G
- Vivo V21
- Vivo V21e
- Vivo Y35
- Vivo Y22s
- Vivo X50 Lite
- Vivo Y33s
- Vivo Y51
- Vivo Y53s
Hâlihazırda Türkiye'nin en popüler ve en güçlü Vivo modeli diyebileceğimiz Vivo V25, 6.44 inç ekranı, 256 GB depolaması ve 8 GB RAM'i ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. 12.999 TL fiyat etiketine sahip model pil konusunda da 4.500 mAh ile piyasanın ortalamasında bir pil kapasitesine sahip.
Hemen ardından gelen Vivo V23 5G ise 14.999 TL fiyat etiketiyle biraz daha pahalı olsa da bu fiyat açığını RAM'deki iyileştirmesi ile sağlıyor. 12 GB RAM'e sahip telefon 256 GB depolamaya ve 4.200 mAh pil kapasitesine sahip.
Listedeki modeller arasında bir diğer dikkat çeken model ise 9.699 TL fiyat etiketine sahip Vivo V21. 128 GB depolama, 8 GB RAM, ve 4.000 mAh pil kapasitesine sahip model özellikle ülkemizde büyük ilgi gören modeller arasında yer alıyor.
Peki siz Vivo model telefonlardan birini kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız en çok memnun olduğunuz özellikleri neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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