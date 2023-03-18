Vivo Pad 2 Özellikleri Sızdırıldı: 144Hz Ekran ve Dahası!

Vivo Pad 2 özellikleri gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Vivo'nun yeni tablet modeli, sahip olduğu donanımla ön plana çıkacak. Ortaya çıkan bilgilere dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Vivo Pad 2 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 12 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

İşlemci: Dimensity 9000

Vivo'nun yeni tablet modeli Pad 2 ile ilgili oldukça önemli bilgiler ortaya çıktı. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Vivo Pad 2 12 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Vivo Pad modelinin ekranı ise 11 inç büyüklüğünde.

LCD ekrana sahip olacağı söylenen tablet modelinin yüksek çözünürlük sunması bekleniyor. Cihaz, önceki model gibi 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunabilir. Yeni tablet modelinin gücünü Dimensity 9000 işlemcisinden alacağı ileri sürüldü.

Cihazın ekranının 144Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. Ayrıca tabletin yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Vivo Pad modelinde 8040 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yeni modelde de bu kapasiteye yakın bir batarya ile karşılaşabiliriz.

Yeni tablet modelinin ses konusunda da üst düzey deneyim sunacağı öne sürülüyor. Şirket tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Bu sebepten ötürü tablet farklı özellikler ile birlikte gelebilir.

Vivo Pad 2 Çıkış tarihi

Vivo Pad 2 modelinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı fakat nisan ayının sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söylentilere göre tablet Çin'in yanı sıra global pazarda da satışa sunulabilir.