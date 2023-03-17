Vivo Y78+ Özellikleri Ortaya Çıktı

TENAA'nın web sitesinde görünen Vivo Y78+ özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, Vivo tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli hangi donanım bileşenlerine sahip olacak? Mobil cihaza dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vivo Y78+ Özellikleri Listesi

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Arka Kamera: 3 adet kamera

Batarya: 4900 mAh

İşlemci: Dimensity

Vivo, önemli bir başarının altına imza atan Y77 serisinin ardından yeni bir akıllı telefon satışa sunmaya hazırlanıyor. Vivo Y78+ olarak adlandırılan akıllı telefon modeli TENAA'nın web sitesinde Vivo V2271A kod adıyla göründü.

Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli 4900 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Telefonun arka yüzeyinde toplamda üç adet kameranın yer alacağı ileri sürülüyor.

Söz konusu cihazın ekranı Full HD+ çözünürlük sunabilir. İddiya göre telefon gücünü Dimensity işlemcisinden alacak fakat tam olarak hangi işlemcinin yer alacağı henüz bilinmiyor.

Vivo Y78+ modelinin yalnızca Çin'de piyasaya sürüleceği söyleniyor. Hindistan dahil olmak üzere global pazar için Vivo Y78 isimli bir telefonun piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

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