Vivo Pad 2 Tasarımı Ortaya Çıktı: Etkileyici Görünüyor!

Geçtiğimiz haftalarda özellikleri gün yüzüne çıkan Vivo Pad 2 bu kez tasarımı ile gündeme geldi. Sızdırılan görsellere göre Vivo'nun yeni tableti şık görünümüyle ön plana çıkabilir. Tabletin tasarımına dair detaylar haberimizde.

Vivo Pad 2 Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

Vivo'nun yeni tablet modeli ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan görüntüler, Vivo Pad 2 olarak adlandırılan yeni cihazın nasıl bir tasarıma sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Sızdırılan görsellere göre yeni tablet modelinin arka tarafında çift kameraya LED flaş eşlik edecek. Kamera kurulumu daire şeklinde tasarlanmış. Arka yüzeyin ortasında Vivo logosu da bulunacak.

Görüntülere baktığımızda tabletin klavye desteğine de sahip olacağını görüyoruz. İddiaya göre Vivo Pad 2 modelinde klavyenin yanı sıra kalem desteği de bulunacak. Bu, kullanım deneyimi üst seviyeye taşıyacaktır.

Vivo Pad 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

İşlemci: Dimensity 9000

RAM: 8 GB LPDDR5 + 8 GB sanal bellek

Yazılım: Android 13, OriginOS 3

Vivo Pad 2'nin özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Dolayısıyla söz konusu tablet modeli piyasaya sürüldüğünde farklı donanım bileşenlerine sahip olabilir.

Vivo Pad 2 Ne Zaman Çıkacak?

Pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenen Vivo Pad 2 modelinin bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.