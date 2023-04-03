Vivo Pad 2 Tasarımı Ortaya Çıktı: Etkileyici Görünüyor!
Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Vivo Pad 2 modelinin tasarımı gün yüzüne çıktı. Peki, Vivo marka yeni tablet modeli nasıl bir görünüme sahip?
Geçtiğimiz haftalarda özellikleri gün yüzüne çıkan Vivo Pad 2 bu kez tasarımı ile gündeme geldi. Sızdırılan görsellere göre Vivo'nun yeni tableti şık görünümüyle ön plana çıkabilir. Tabletin tasarımına dair detaylar haberimizde.
Vivo Pad 2 Tasarımı ile Dikkat Çekiyor
Vivo'nun yeni tablet modeli ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan görüntüler, Vivo Pad 2 olarak adlandırılan yeni cihazın nasıl bir tasarıma sahip olduğunu gözler önüne serdi.
Sızdırılan görsellere göre yeni tablet modelinin arka tarafında çift kameraya LED flaş eşlik edecek. Kamera kurulumu daire şeklinde tasarlanmış. Arka yüzeyin ortasında Vivo logosu da bulunacak.
Görüntülere baktığımızda tabletin klavye desteğine de sahip olacağını görüyoruz. İddiaya göre Vivo Pad 2 modelinde klavyenin yanı sıra kalem desteği de bulunacak. Bu, kullanım deneyimi üst seviyeye taşıyacaktır.
Vivo Pad 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel
- İşlemci: Dimensity 9000
- RAM: 8 GB LPDDR5 + 8 GB sanal bellek
- Yazılım: Android 13, OriginOS 3
Vivo Pad 2'nin özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Dolayısıyla söz konusu tablet modeli piyasaya sürüldüğünde farklı donanım bileşenlerine sahip olabilir.
Vivo Pad 2 Ne Zaman Çıkacak?
Pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenen Vivo Pad 2 modelinin bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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