vivo Pad 3 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı!

vivo'nun yakında Çin'de büyük bir ürün lansmanı için hazırlandığı ve birkaç yeni cihaz ortaya çıkarmasının beklendiği bildiriliyor.

Beklenen cihazlar arasında vivo X Fold 3 serisi akıllı telefonlar, vivo X100s akıllı telefon ve vivo Pad 3 ve Pad 3 Pro tabletler yer alıyor.

Yaklaşan bu sürümlerle ilgili söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Yakın tarihli bir güncellemede, Vivo Pad 3 serisi tabletler hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı.

vivo Pad 3 Serisi Etkileyici Özelliklere Sahip

Sızıntılara göre standart vivo Pad 3 bir LCD ekrana sahip olacak ve yeni Qualcomm SM8635 işlemciyle çalışacak. İşlemcinin kesin ayrıntıları biraz zor olsa da kod adına bakılırsa Qualcomm'un 8 serisi yonga setine ait olması muhtemel gibi gözüküyor.

Ayrıca daha önce çekirdek yapılandırmasını sızdırarak Adreno 735 GPU ile eşleştirilmiş 2.9GHz ARM Cortex X4 çekirdeğini ortaya çıkarmıştı.

Etkileyici bir şekilde, sürecin Snapdragon 8 serisi SoC'larda görmeye alıştığımız 1,7 milyonluk etkileyici bir AnTuTu puanı elde edebildiği bildirildi. Dolayısıyla daha önceki sızıntılar bunun Snapdragon 8 Gen 3'ün hafif bir versiyonu olabileceğini ima etmişti.

Öte yandan, Vivo Pad 3 Pro'nun 3K çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip olması ve Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Ek olarak, vivo Pad 3 Pro'nun hızlı 80W şarjı destekleyeceği, Pad 3'ün ise biraz daha düşük 66W şarj kapasitesiyle gelebileceği ima edildi. Ancak bu ayrıntı hakkında biraz daha az kesinlik var.

PA2473 model numaralı bir vivo tablet kısa süre önce 66W şarj ile Çin'in 3C sertifikasını aldı. Yani Vivo Pad 3 gerçekten de 66W şarj ile gelebilir.