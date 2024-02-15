vivo V30 Pro Lansman Tarihi Açıklandı!

vivo V30 Pro'nun bu ay içinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Şirket, Şubat ayı sonuna doğru tanıtılacak olan akıllı telefonun lansman tarihini resmen onayladı.

Hatırlayacağınız üzere Çinli teknoloji devi bu ayın başlarında vivo V30'u piyasaya sürmüştü. Şimdi de vivo V30 Pro modelinin 28 Şubat 2024 tarihinde ilk olarak Tayland'da V30 ile birlikte piyasaya sürüleceği resmen doğrulandı.

vivo V30 Pro, 28 Şubat'ta Tanıtılacak

vivo, V30 serisini tanıtacağı bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağının altını çizerken, bilmeyenler için marka ilk kez bir V serisi akıllı telefonda Zeiss lenslere yer verecek. Normal şartlarda Zeiss lensler, orta sınıf telefonlar için değil, daha premium cihazlar için üretiliyor.

Telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak vivo V30 Pro, 120Hz yenileme hızı, FHD + çözünürlük ve 2800 nit'e kadar en yüksek parlaklığa sahip 6,78 inçlik uzun bir AMOLED ekranla geliyor.

Telefonun ana güç kaynaklarına geldiğimizde ise vivo V30 Pro, 12GB'a kadar RAM ve 512GB dâhili depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 8200 işlemciye sahip. Ayrıca telefon kutudan çıktığı hâliyle Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 işletim sistemiyle geliyor.

Şimdilik vivo V30 Pro'ya dair bilinen detaylar bunlarla sınırlı. Peki sizin vivo V30 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.