Vivo S15, S15E ve S15 Pro'nun Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Vivo S12 serisi akıllı telefonlar Aralık 2021'de Çin pazarında satışa sunuldu. Şimdi ise şirketin Vivo S15 adıyla piyasaya sürülmesi muhtemel halefi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Son sızıntılara göre yeni nesil S serisinin Vivo S15, Vivo S15 Pro ve Vivo S15E gibi en az üç modeli içereceği iddia ediliyor. Bugün Digital Chat Station, Vivo S15 Pro'nun bazı özelliklerini paylaştı.

Digital Chat Station'a göre Vivo S15 Pro yüksek yenileme hızı desteği bulunan OLED panele sahip olacak. Önceki modeli Vivo S12 Pro gibi bu telefonun da ekranı kavisli kenarlara sahip olacak. Cihaz, Dimensity 8100 işlemcisinden güç alacak ve 80W hızlı şarj desteği taşıyacak. S15 Pro'nun ön kamerası ise 50MP olacak ki bu bir ön kamera için fazlasıyal iddialı. NFC, IR blaster ve lineer motor gibi özellikleri de sunacak. Digital Chat Station, Vivo S15'in Snapdragon 870 işlemciyle birlikte geleceği dışında standart model hakkında başka bir bilgi paylaşmadı. S15 serisinin, önceki S serisi akıllı telefonlar gibi çekici bir tasarıma sahip olacağını da ekledi.

Vivo, S15 Serisinde de Sektörde Adından Söz Ettirmek İstiyor

Vivo S15E'nin ise 6.44 inç AMOLED FHD+ ekran, 16MP selfie kamerası, 50MP üçlü kamera, 2.8 GHz işlemci, 6GB/8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB depolama özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Pil kısmında ise 66W hızlı şarjlı 4.605mAh nominal pile sahip olacağı ve ekran içi parmak izi sensörü kullanacağı belirtiliyor.

Vivo'nun bu ay sektör genelinde yoğun bir programı var. Bugün Çin'de Vivo X Fold, X Note ve Vivo Pad'i duyurduktan sonra bu ayın sonlarında X80 serisinden gelişmeler olması muhtemel. Dolayısıyla Vivo S15 ailesinin bu yıl Mayıs ayında Çin'de resmiyet kazanabileceği tahmin ediliyor.

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