Huawei MateBook E 2023 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Huawei, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bir süredir akıllı telefon pazarında zor günler yaşayan şirket, bu sektördeki kayıplarını diğer endüstrilerde telafi ediyor.

Bunun sonucunda şirket geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlediği bir etkinlikte MateBook X Pro ve MateBook 16S gibi bilgisayar modellerini küresel pazara tanıttı ancak Huawei'nin planları bununla sınırlı değil. Intel i7 işlemci destekli 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar Huawei MateBook E 2023 ortaya çıktı.

Huawei'nin Yeni MateBook E 2023'ü 18 Mayıs'ta Piyasaya Sürülüyor

Huawei, ilk olarak 2021 yılında ortaya çıkan MateBook E 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar modelini yenilemeye hazırlanıyor. İki yıldır sessizliğini koruyan ürün, 18 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan bir etkinlikle geri dönüş yapacak. 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar benzer bir tasarım çizgisinde devam ediyor ancak performansta ciddi bir sıçrama sunuyor.

MateBook E 2023, performans açısından gerçek bir güç merkezini temsil ediyor ve selefine kıyasla %50'lik etkileyici bir performans artışı sağlıyor. Performanstaki bu önemli artış, Intel i7-1260U işlemciye ve cihazın yoğun kullanımda bile optimum performansı korumasını sağlayan yenilikçi bir soğutma sistemine bağlanabilir.

Cihaz, biri 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı, diğeri ise aynı RAM'e sahip ancak daha büyük 1TB depolama kapasitesiyle donatılmış iki versiyonda satışa sunulacak.

Yeni MateBook E'nin öne çıkan bir özelliği de dâhili bir pil içeren çıkarılabilir klavyesi. Bu yenilikçi tasarım sadece klavyenin işlevselliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda cihazın genel pil ömrünü uzatarak daha uzun süre kesintisiz çalışma veya eğlence imkânı sunuyor.

Huawei MateBook E 2023 Özellikleri