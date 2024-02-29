vivo S18'in Yeni Renk Seçeneği: Diamond Purple Ön Siparişe Açıldı!

MOBİL

En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)

vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.