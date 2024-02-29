vivo S18'in Yeni Renk Seçeneği: Diamond Purple Ön Siparişe Açıldı!
Farklı tasarımları ve bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken vivo, S18 modeli için yeni bir renk seçeneği sunuyor. İşte detaylar!
vivo, S18 modelinin ''diamond purple'' renk seçeneğini ön satışa açtı. Diamond purple (elmas moru), telefonun 4. renk seçeneği olarak kullanıcılara sunuluyor.
1 Mart'ta satışa sunulacak bu telefon, ön satışta bile kullanıcılardan büyük ilgi topluyor. Özellikle telefonun arka kısmının deri yüzeyi dikkat çekiyor. vivo X Flip'e benzer tasarımı olan vivo S18, üç boyutlu elmas desenleriyle bezeli.
Ön satışa çıkarılan bu yeni renkli telefon, dört farklı hafıza seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.
Temel modelde kısa bir süreliğine 28,24 dolar indirim uygulanacak, fakat renkli modellerde ekstra bir artış olmayacak.
vivo S18 Diamond Purple fiyatı, 12 GB + 256 GB için 365,59 dolar olacak.
En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)
vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.
vivo S18 Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.78 inç OLED FHD, 120 Hz, 2800 nit.
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB.
- Dahili Depolama: 256 GB / 512 GB.
- Arka Kamera: 50 + 8 MP.
- Ön Kamera: 50 MP.
- Batarya: 5000 mah.
- Hızlı Şarj: 80 W.
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